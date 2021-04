J-10CE en urgence pour le Pakistan ?

Le Pakistan intéressé par le J-10C ?

Face à l’arrivée progressive des 36 Rafale Indien, l’état-major Pakistanais serait de plus en plus prompt à rééquiper rapidement sa force aérienne. En effet, dans le cadre d’un combat face au Rafale, elle ne pourrait qu’aligner ses nouveaux JF-17C et ses F-16 Block 50/52 modernisés par les turcs de TAI à l’aube des années 2010, de quoi faire douter la PAF sur une éventuelle victoire. L’hypothèse d’un achat de chasseurs J-10C Chinois refait donc surface, plus de 15 ans après les premières déclarations à la presse sur ce sujet.

Moderniser une flotte vieillissante

D’abord envisagée pour le remplacement partiel de ses vieux Mirage III et V, la commande d’une cinquantaine de J-10 fut annulée au profit de la conception commune du chasseur JF-17C Thunder. Mais la radicalisation continue des tensions entre les deux pays ces dernières années, l’opération Balakot en 2019 où plusieurs Mirage-2000 avaient démontré leur capacité à frapper en profondeur à l'intérieur du territoire pakistanais, et l’achat indien du système S-400 pousse désormais Islamabad à renforcer ses capacités de supériorité aérienne. Appareil multi-rôle constamment amélioré, le J-10CE (version export) est un aéronef puissant qu’il ne faut pas sous-estimé. Il permettrait, d’une part de redonner une crédibilité à la PAF dans le combat air-air haute-intensité face au Rafale, et d’autre part cet achat renforcerait considérablement les opérations combinées sino-pakistanaises.

J-10C

Construit par la CAC (Chengdu Aerospace Corporation) filiale d’AVIC (Aviation Industry Corporation of China), le Chengdu J-10C est un appareil de combat de 4,5ème génération qui a effectué son premier vol en 2013. Contrairement au J-10A/B, il dispose d’un radar AESA de conception locale et du nouveau missile air-air longue portée PL-15. Primairement motorisé par le Lyulka-Saturn AL-31FN, il est désormais doté du Shenyang WS-10 de conception nationale. Il équipe la PLAAF (People's Liberation Army Air Force) depuis 2018 à raison d’une centaine d’exemplaires. Si cette vente venait à être validée, le Pakistan serait le premier client export du J-10CE.