Italie : Airbus remporte la mise chez ITA

28 Airbus pour commencer chez ITA

Italia Transporto Aero ou ITA vient de signer avec Airbus un protocole d'accord portant la future commande de 28 moyen et long-courriers : sept A220, 11 A320neo et 10 A330neo. Le futur contrat s'accompagnera de locations auprès des loueurs pour 56 autres avions Airbus dans un mixte, pour l'instant non précisé, d'A220 et d'appareils de la famille A320neo et de long-courriers supplémentaires, A330neo et A350. L'annonce confirme ce que Air & Cosmos écrivait dès le 29 juillet dernier

Quatre avions de plus que prévu

Les besoins portaient alors sur 80 avions avec des livraisons sur quatre ans et débutant en 2022. C'est au final quatre avions de plus que prévu. ITA a récupéré une partie du parc d'Alitalia, soit 45 moyen-courriers et sept gros-porteurs. Au moment de la faillite d'Alitalia, cette dernière comptait au registre 68 appareils de la famille A320 de première génération, quatorze A330ceo et 12 Boeing 777. La liste des courses d'ITA portait sur 12 A220, 40 A320neo, 5 A321neo et 23 A330neo ou A350-900.

A350 pris en location

Ce qui donne une idée de la répartition des futurs contrats de location. Outre des A330neo supplémentaires, la compagnie aérienne italienne devrait également prendre des A350-900 dans un nombre encore non précisé. Rendez-vous dans les prochains mois.