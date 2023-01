ITA Airways : une route balisée pour Lufthansa ?

Est-on entré dans la phase finale du lancement du processus de privatisation d'ITA Airways, avec Lufthansa ? Toujours est-il qu'un nouveau décret a été publié lundi soir au Journal Officiel italien. Il prévoit une cession en "plusieurs étapes" de la compagnie italienne, avec une phase initiale d'augmentation de capital réservée à l'acquéreur qui devrait dans un premier temps racheter une part minoritaire. Cela semble donc baliser le terrain pour l'arrivée de la compagnie allemande Lufthansa dans le capital d'ITA Airways, même si officiellement, tous les candidats au rachat qui avaient participé à la procédure de vente précédente menée par l'ancien gouvernement dirigé par Mario Draghi.

D'après le Corriere della Serra, Lufthansa viserait d'abord une part de capital de 40%, évaluée entre 180 et 200 millions d'euros et pourrait monter jusqu'à 100% du capital à moyen terme. C'est peu ou prou la procédure que la compagnie allemande avait suivi pour prendre progressivement le contrôle du transporteur belge Brussels Airlines.

Rappelons que dans un premier temps, l'ancien gouvernement italien dirigé par Mario Draghi avait sélectionné l'offre réunie autour du fonds d'investissement Certares, associée à Air France-KLM et Delta Air Lines et qu'une période de négociations exclusives s'était ouverte. Le nouveau ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti, nommé à la suite de la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives, n'avait pas renouvelé la période de négociations exclusives avec le consortium Certares/Air France-KLM/Delta, considérant qu'Air France-KLM aurait été seulement un partenaire commercial et non industriel. Un autre frei