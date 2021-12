ITA Airways confirme ses 28 Airbus

28 Airbus commandés dans un premier temps

ITA Airways ou Italia Transporto Aero vient de transformer en commande ferme le protocole d'accord signé avec Airbus en septembre dernier et portant sur sept Airbus A220, 11 A320neo et 10 A330neo. Le contrat s'accompagnera de locations auprès des loueurs pour 56 autres avions Airbus dans un mixte, toujours non précisé, d'A220, d'appareils de la famille A320neo et de long-courriers A350. Le calendrier des premières livraisons n'est pas non plus précisé. Les besoins initiaux d'ITA Airways portaient sur un total de 80 appareils avec des livraisons étalées sur quatre ans et débutant en 2022.

Des avions récupérés de la défunte Alitalia

Les futurs Airbus A350 seront l'objet de contrats de location puisque le communiqué d'Airbus indique que "la compagnie aérienne italienne poursuivra ses projets de location d’A350 pour compléter la modernisation de sa flotte". ITA Airways a récupéré une partie des avions de la défunte Alitalia, soit 45 moyen-courriers et sept gros-porteurs. Au moment de la faillite d'Alitalia, cette dernière comptait au registre 68 appareils de la famille A320 de première génération, quatorze A330ceo et 12 Boeing 777.

Le choix de l'alliance SkyTeam

En matière d'alliance, ITA Airways a fait le choix de revenir au bercail de SkyTeam, le 29 octobre dernier, et où elle retrouve ses partenaires de toujours, Air France KLM et Delta Air Lines. Dès le départ, la compagnie aérienne avait indiqué qu'elle ne pouvait pas être un transporteur autonome pour toujours tout en précisant qu'elle "ne sacrifierait pas ses deux hubs de Rome-Fiumicino et de Milan pour faciliter l'intégration dans une alliance ou faire plaisir à un futur partenaire.