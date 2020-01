Israël dévoile un système de défense laser

Dans une vidéo publiée sur facebook, le ministère de la Défense israélien a dévoilé un nouveau système de défense aérienne. Il s'agit d'un laser, pouvant être intégré sur différents types de plateformes et capables de détruire un large spectre de menaces aériennes.

L'innovation a été portée par le DDR&D, le directorat pour la recherche et le développement en matière de défense (the directorate of defense research and development). Celui-ci explique alors que ce système à haute énergie dirigée permet ainsi de répondre aux menaces RAM (roquette, artillerie, mortier). Système intégré dans une boule, il peut être monté sur différentes plateformes. La vidéo montre ainsi un caisson, surmonté du laser. A l'intérieur, depuis un C2, des militaires peuvent ainsi décider d'engager le laser contre les RAM identifiés voire même contre des petits drones. Le positionnement de plusieurs plateformes contenant le système laser permet dès lors de créer une bulle de protection au-dessus de points d'intérêt.

La vidéo démontre également que ce système laser peut être installé sur des véhicules terrestres (chars, blindés, etc) ou bien encore monter sur un drone, type drone MALE.

Si la vidéo présentée met largement en avant les capacités de neutralisation de ce système laser, rien n'est indiqué sur la façon dont seront détectées les cibles interceptées. De même, la puissance et la portée du laser n'ont pas été spécifiées. Enfin, aucun détail n'a été communiqué sur la chronologie de ce système et quand est ce qu'il verrait le jour.