Israël a abattu l'un de ses drones

Gardien du Mur

Lors de l’opération « Gardien du Mur » qui a vu s'opposer du 10 au 21 mai Tsahal face à diverses organisations terroristes telles que le Hamas ou le Djihad Islamique, plus de 4300 roquettes ont été tirées contre le territoire hébreu, et Tel-Aviv admet avoir effectué plus de 1500 frappes aériennes contre les territoires Palestiniens. Le bilan de cette semaine et demie de combat est très lourd, avec 243 Palestiniens et 13 Israéliens tués ainsi que des milliers de blessés. Fait marquant de ce conflit pour Tsahal, la destruction de l' un de ses drones Skylark par l’une de ses batteries C-RAM Iron Dome. Cet incident, toujours sous le coup d’une enquête, pourrait s’avérer dommageable. En effet, les responsables israéliens se montrent surpris, d’autant plus que le nombre de ces appareils va considérablement augmenter lors des prochaines années. Cet échec pourrait forcer Tsahal à revoir son intégration multi-milieux (terre-air-mer), aujourd’hui très performante, avec un rôle central joué par les drones. De plus, durant ce bref conflit, l’espace aérien israélien avait pu rester puisque Tel-Aviv avait assuré que l’Iron Dome avait la capacité d’opérer de très nettes distinctions entre les différents véhicules aériens.

Le Skylark

Fabriqué par Elbit Systems, il s’agit d’un mini-drone de reconnaissance mis en service depuis 2006 et décliné en différentes versions (1/1LE/2/3). Si le modèle précis n’a pas été dévoilé, il semblerait qu’il s’agisse du Skylark 1, d’un poids de 7 kilos, il dispose d’une caméra couleur ou d’un FLIR pour les opérations de nuit. Lancé à la main, autonome pendant plus d'1h30, et géré depuis une tablette portable, il serait très difficilement détectable... sauf pour l'Iron Dome donc. Il est aujourd’hui en service dans une vingtaine de forces armées (Canada, France, Pays-Bas, Pologne…). En 2008, le COS en avait fait l'acquisition mais les RETEX sur ses performances n'ont pas engendré de commandes supplémentaires.

Quid du système Iron Dome

Il s'agit d'un système de défense aérien conçu pour neutraliser en plein ciel les roquettes, missiles, drones et obus d’artillerie. D’une portée limitée, il peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques. Mis en service à partir de 2011, il est également opérationnel au Etats-Unis, où deux batteries ont été achetées pour tests. Le système se compose de trois sous-ensembles : le radar de détection et de suivi EL/M-2084, une batterie de missiles Tamir avec 20 unités, et un poste de commandement. Le missile Tamir pèse 90 kilos pour une longueur de 3 mètres et un diamètre de 160mm. Sa portée va de 2 à 40 kilomètres. Il est conçu pour exploser à proximité de sa cible qui déclenche ainsi sa propre charge explosive. Le radar EL/M-2084 permet de suivre plus de 120 cibles et d’en engager 20 simultanément. Sa plage de détection va de 5 à 70 kilomètres. Une seule batterie Iron Dome est suffisante pour protéger une zone urbaine d’environ 150 km 2 (soit plus que la superficie de Paris). Ce vecteur fournirait une défense C-RAM et VSHORAD extrêmement efficace. Néanmoins, sa capacité à contrer les menaces émergentes (essaims de drones, missiles de croisières rasants) n’a pas encore été prouvée. Son constructeur travaille à ce titre sur une nouvelle version améliorée.