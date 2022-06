Israël s'entraîne à bombarder l'Iran lors d'un exercice de grande ampleur

Un exercice à grande échelle

Dans un contexte de tensions géopolitiques internationales, Israël montre les muscles. Mardi 31 mai, la force aérienne israélienne pratiquait un exercice à grande échelle en Méditerranée, lors d'un exercice mené sur une distance totale d’environ 10 000 kilomètres. Ce chiffre correspond à une probable accumulation de trajectoires, certaines manoeuvres se déroulant au-dessus d’Israël et de Chypre. L’objectif : expérimenter et démontrer ses capacités de frappe de l'armée sur de potentiels sites de production nucléaire iraniens. À cette fin, une centaine d’aéronefs étaient mobilisés, menant des frappes de traitement simulées, tout en testant les aptitudes de vol et du ravitaillement des appareils (refuelling en anglais, transfert du carburant d’un tanker à un avion). Quelques navires et des sous-marins de la marine auraient participé à l’exercice.

L'armée de l'air israélienne possède plusieurs escadrons, comprenant 7 avions F-35, emportant deux bombes guidées et deux missiles air-air ainsi que diverses charges telles que des réservoirs ou des missiles de croisière. De plus, Israël possède 224 F-16, près de 80 F-15 encore en activité, tous capables d'attaquer et bombarder des objectifs au sol et d'engager des cibles aériennes. Pour le ravitaillement, les forces aériennes emploient le KC-130H, manufacturé par Lockheed. Trente chasseurs Alenia-M346i Lavi servent à l'entrainement avancé des unités.

Selon Channel 13 et le journal The Times of Israel, l’armée de l’air américaine pourrait avoir participé au refuelling de certains chasseurs, ce que nient l’Israel Defense Force (« Force de défense israélienne », IDF), le Pentagone et l’US. Air Force. L’opération a pris place durant la dernière semaine d’un exercice massif nommé Chariots of Fire.