Irkut va tester le premier MC-21-310 équipé de moteurs russes PD-14

Le premier MC-21-310

Irkut Corporation, qui fait partie de United Aircraft Corporation, a terminé la construction du premier prototype du MC-21-310 équipé des turboréacteurs russes Aviadvigatel PD-14. Le 6 novembre, l’avion a été transféré de l’atelier d’assemblage final à la division d’essais en vol de l’usine d’aviation d’Irkoutsk, une succursale de la société Irkout. « Les prochains essais du MC-21 avec des moteurs domestiques sont un événement historique, une confirmation claire que l’industrie nationale des avions civils a un avenir fort », a déclaré Anatoly Serdyukov, directeur industriel du cluster aéronautique Rostec.

Vers les essais au sol

En préparation du premier vol, les techniciens spécialistes vérifieront les systèmes de l’avion, testeront le lancement au sol du groupe auxiliaire de puissance (APU) et testeront l’avion et les moteurs pendant que le biréacteur taxiera autour de la piste à différentes vitesses. C'est le cinquième MC-21-300 a être utilisé en qualité d'avions consacré aux essais en vol et premier du type équipé des turboréacteurs russes PD-14, d’où sa désignation -310 et non 300.

Soufflante à aubes larges en titane

Turboréacteur double corps double-flux conventionnel (non réducté), le PD-14 a un taux de dilution modéré de 8,5 à 1. La section chaude du générateur de gaz du PD-14 est constituée d'un compresseur à huit étages avec un taux de compression de 17 à 1, une chambre de combustion annulaire et une turbine à deux étages. La section froide comprend une soufflante simple étage, un compresseur basse pression à trois étages, une turbine basse pression à six étages. Mais l'élément clé qui fait figure de nouvelle technologie sur le PD14 est l'adoption d'une soufflante à aubes larges et creuses en titane.