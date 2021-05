Iran : Le nouveau drone Gaza

Gaza

L’Iran a présenté le 21 mai 2021 son nouveau drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) dénommé « Gaza » en l’hommage aux récents affrontements. Dévoilé par l’IRGCAF (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force), il affiche une ressemblance troublante avec le drone chinois « Wing Loong 2» du groupe CAIG vendu au Pakistan, aux EAU, à l'Arabie Saoudite et à l'Egypte (en fait plus précisément au GJ-2, la version de l'APL, car il n'est pas pourvu de winglet en bout d'aile). Destiné aux missions de reconnaissance et d’attaque, il disposerait d’une boule EO/IR et sa liaison de données semble être assurée par un SATCOM passant par le satellite Nahid-1.

Caractéristiques

Selon son constructeur, l’aéronef disposerait d’une autonomie de 35 heures pour une vitesse de croisière de 350 km/h et une portée opérationnelle de 2000 km. Son point fort serait ses multiples points d’ancrages qui lui permettraient de transporter jusqu'à treize bombes guidées de fabrication locale ou jusqu'à 500 kg de capteurs (comme le Wing Loong)... En somme grâce à ce premier drone Male, Téhéran affiche symboliquement son ambition d'attaquer Israël depuis son territoire.

Guerre de drones

Dans le même temps, le jeudi 20 mai 2021, Benyamin Netanyahou a indiqué lors d’une conférence de presse que l’IAF avait abattu à la frontière jordanienne un drone iranien lancé "depuis la Syrie ou l’Irak" (?). Si les retours d’expériences de ce conflit d’une durée de onze jours sont pour le moment rares et peu détaillés, il est néanmoins confirmé que les drones ont de nouveau occupé une place centrale, comme ce fut le cas lors du conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan.