Irak : Typhoon et Reaper britanniques mènent des frappes

Lutte contre Daech.

Si depuis le mois de mars les esprits se concentrent sur le Coronavirus, ce n'est pas pour autant que les engagements opérationnels ont été suspendus, à l'instar du théâtre sahélien et irakien. C'est notamment dans ce cadre que la Royal Air Force a fait le bilan de ses actions aériennes en Irak pour le mois de mai, où Typhoon et Reaper ont participé à plusieurs frappes aériennes visant à neutraliser des combattants de Daech. Au total, quatre frappes ont été conduites.



Calendrier.

Le Reaper est le premier à avoir mené une action offensive, le 8 mai dernier, dans le nord de l'Irak. Une mission lors de laquelle un bunker de Daech a pu être détruit. Quelques jours plus tard, le 10 mai, ce sont deux Typhoon qui sont partis en mission de reconnaissance au-dessus du nord du pays. Avec le soutien d'informations collectées par un avion de reconnaissance de la coalition, dont le modèle et le pays opérateur n'ont pas été précisés, les deux chasseurs ont alors pu mener une frappe sur des caches de Daech. Dans cette mission, les Typhoon ont reçu le soutien d'un ravitailleur Voyager. Le 13 mai, deux Reaper ont été déployés et ont permis de détruire deux bunkers du groupe terroriste. Enfin fin mai, un Reaper a pu prendre pour cible des combattants de Daech alors caché dans un bois. La mise en œuvre d'une bombe a déclenché une seconde explosion, laissant présager qu'un stock important de minutions aurait également été détruit.