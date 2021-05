Irak : Attaque d'un drone suicide sur une base américaine

Nouvelle attaque suicide

Le samedi 8 mai 2021, un drone suicide à frappé la base aérienne d’Ain Al-Assad, dans la province Irakienne d’Ambar, sans faire de victimes mais en détruisant intégralement un hangar. Cette frappe qui a eu lieu à 2:20 du matin visait les installations militaires américaines. L’attaque de cette base est la deuxième en moins d’une semaine, la précédente effectuée avec deux roquettes Katchacha de 122mm n’avait provoqué aucun dégât ni victime. Déjà, le 4 mai, 6 roquettes avaient visé la base de Balad, au nord de Bagdad, où se trouve la société Sallyport qui entretient les F-16 de l’Iraqi Air Force. Cette fois-ci, un contractor américain avait été blessé.

Aucune revendication

Ces attaques récurrentes sur les forces américaines, au nombre de 30 depuis janvier, témoignent du haut niveau de tension qui agite toujours l’Irak, en proie à une recrudescence des disputes inter-ethniques. Fait étonnant, les dernières attaques n’ont pas été revendiquées, le Pentagone soupçonnant les forces du Hezbollah et les Gardiens de la Révolution, très implantés dans le pays et dont l’utilisation des drones suicides Ababil 3, Shahed 129 et Shahed 171 est désormais documentée.

Vers un retrait des forces ?

La base d’Aïn Al-Assad est située dans le district d’Al-Baghdadi, à 90 km à l’ouest de Ramadi. C’est la plus grande base militaire des forces américaines en Irak et elle a notamment reçu la visite de l’ancien président Donald Trump le 26 décembre 2018. Actuellement, il y a environ 3 000 soldats, dont 2 500 américains, qui épaulent les forces loyales à Bagdad dans la coalition internationale anti-Daesh. Le 5 janvier 2020, les dirigeants irakiens ont appelé au retrait des troupes américaines, mais les Américains n’ont pour le moment engagé ni plan ni intention d'un départ anticipé.