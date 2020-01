IPS’AIR : ENVOLEZ-VOUS AVEC L’IPSA DU 20 AU 22 FEVRIER

DÉCOLLEZ À BORD DE DIFFÉRENTS APPAREILS ICONIQUES

Avez-vous toujours rêvé de piloter un Airbus A320 ? De filer à toute allure à bord d’un avion de chasse Mirage 2000 ? D’arpenter le ciel aux commandes d’un hélicoptère Jet Ranger Bell ? D’endosser le rôle de commandant de bord d’un Boeing 777 ? Grâce à des simulateurs plus vrais que nature, l’IPS’AIR vous permettra de vivre plus d’une expérience inoubliable !



VISITEZ UN MUSÉE DÉDIÉ AUX TECHNOLOGIES DE SAFRAN

En parallèle, l’événement vous permettra également d’explorer différents univers. Sur place, vous pourrez ainsi admirer de nombreux équipements provenant du musée du célèbre groupe industriel de haute technologie Safran situé près de l’Aérodrome Melun-Villaroche. Un bon moyen d’appréhender l’envers du décor.



ASSISTEZ À UNE CONFÉRENCE SPÉCIALE AVEC L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA)

Le jeudi 20 février, de 15 h à 16 h, l’IPS’AIR vous proposera aussi un bond dans le futur de l’exploration spatiale grâce à une conférence de Philippe Willekens, directeur communication de l’ESA qui abordera les prochains grands défis que Thomas Pesquet et d’autres astronautes de renom seront amenés à relever. Une rencontre à ne pas manquer.



SAVOUREZ UNE EXPOSITION AÉRIENNE SIGNÉE POL BACQUET

Pour prolonger le plaisir, l’IPS’AIR ravira les yeux de ses visiteurs en mettant en avant le travail du photographe Pol Bacquet ! Le célèbre « plane spotter » français sera au cœur d’une exposition spéciale nourrir de nombreux clichés magnifiques célébrant la passion de l’aviation.



DÉCOUVREZ LES PROJETS INNOVANTS DES IPSALIENS

Bien évidemment, l’IPS’AIR vous donnera en plus l’occasion de découvrir la créativité et l’expertise des futurs ingénieurs de l’école en allant à la rencontre des nombreuses associations techniques et innovantes qui animent son campus au quotidien. Fusées, drones, nanosatellites… Il y en aura pour tous les goûts !



L’IPSA VOUS INVITE À LA PREMIÈRE ÉDITION DE L’IPS’AIR

du jeudi 20 au samedi 22 février 2020, de 10 h à 17 h, au campus parisien de l’IPSA

63 Boulevard de Brandebourg

94200 Ivry-sur-Seine



Événement gratuit et ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) :

Inscription obligatoire