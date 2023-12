IPECA, partenaire du Grand Prix du Patrimoine 2023

Une remise de prix parrainée par l'IPECA

Lors de la soirée de remise des prix, qui s'est déroulée le 4 décembre dernier Catherine Maunoury, Présidente de l’Aéro-Club de France et Max Armanet, Président du jury et Cristian Blondeau, Président de la commission Patrimoine, ont honoré les lauréats du Grand Prix du Patrimoine 2023 en présence de Bernard Mathieu, Vice-Président du GIE IPECA-MSAé, pour IPECA qui parrainait l’événement.

Un lien historique

Il a souligné l'engagement continu d'IPECA en faveur de la préservation du patrimoine aéronautique et a rappelé le lien historique entre IPECA et l'aéronautique, soulignant que depuis plus de 75 ans, IPECA protège ceux qui contribuent à créer un patrimoine aéronautique vivant. Philippe Ricard, Directeur général d’IPECA ajoute : "mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de l’industrie aéronautique, espace et défense, s’est aussi l’expression de la reconnaissance et de la solidarité intergénérationnelle qui fait partie des valeurs intrinsèques du modèle paritaire et affinitaire d’IPECA".

Reconnaître un travail exceptionnel

La cérémonie a été marquée par la remise des prix en reconnaissance du travail exceptionnel accompli par des individus, associations et collectivités territoriales mettant en lumière des réalisations exceptionnelles dans la préservation du patrimoine aéronautique. Les lauréats des différentes catégories sont les suivants :

* Prix Spécial du Jury : Fondation des Ailes de France, remis pour la restauration du Monument Farman à Pascal Jaloux, Maire de Mourmelon-le-Grand.

* Coupe SECAMIC : Remise à Michel Lafrette, Président du musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort pour la restauration de l’Hélicoptère SIKORSKY HSS-1 SA-150 Marine.

* Coupe RSA : Remise à l’Association Le Cercle pour les Machines Volantes pour la restauration du Morane-Saulnier 317 N°351.

* Coupe FLIGHT HERITAGE : Remise au Général Jean-Marc Vigilant pour le Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar pour la restauration du Mirage F1B N°505.

* Coupe FASEJ : Remise à Sylvie Bergès, Directrice du musée de l’Hydraviation de Biscarosse pour la restauration de l’Hydravion Grumman Albatross, Type HU-16A.

* Coupe FONDATION AILES DE FRANCE : Remise à Marie BENCHAIBA pour l’Association Albert Vintage Aircraft pour la restauration du Dassault Flamant 312 N°240.

* Coupe GIFAS : Remise à Arnaud Cavernes pour l’Association Le Noratlas de Provence pour la restauration du Noratlas 2501 N°105.