IPECA n'oublie pas le patrimoine aéronautique

IPECA en soutien au Grand Prix du Patrimoine

Au début de ce mois, l’Aéro-Club de France et sa commission Patrimoine décernaient leurs Prix aux lauréats 2024 du Grand Prix du Patrimoine. Aux côtés de la présidente, Catherine Maunoury, et de Max Armanet, fondateur du Prix et président du Jury; François Blondeau, président de la commission Patrimoine; Bernard Mathieu, président du GIE IPECA-MSAé. IPECA parrainait la soirée autour de cet événement qui "met en lumière la diversité et le dynamisme des passionnés qui consacrent leur énergie à entretenir la mémoire du progrès aéronautique".

Les lauréats 2024

Les prix sont la reconnaissance du travail exceptionnel accompli par des individus, associations et collectivités territoriales mettant en lumière des réalisations exceptionnelles dans la préservation du patrimoine aéronautique. Les lauréats des différentes catégories sont les suivants :

Diplômes Finalistes : Jean-Pierre Dehondt, Association Aéronautique Histoire de Méaulte pour la réplique d'un Potez 36 et Christian Trichard, Association les Aéroplanes pour la restauration de l’Avionnette Peyret.

Prix Spécial du Jury / Fondation des Ailes de France : Corinne Fritsch pour la restauration de la Tour des Pins dite "Maison du Commandant", ville de LACANAU

Coupe SECAMIC : Michel Lafrette, Président du musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort pour la restauration de l'Hélicoptère PIASECKI-VERTOL H-21

Coupe RSA : Jean-Louis Geffroy et Vincent Lifermann pour la restauration du Planeur SIREN C30S Edelweiss n°48 F-CDGG

Coupe Saint Exupéry : Denis Richon, Président du musée de l’aviation de chasse, pour la restauration du tracker T24 F-AYKM

Coupe GIFAS : Edmond Salis, Président de l’Association des casques de cuir pour la restauration du Salmson D7 Cri-Cri

Coupe Fondation des Ailes de France : Frédéric Olivier d’Aéropassion pour la restauration du Yak-3UA