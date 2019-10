Interjet se prépare à passer à l'Airbus A220

Selon Reuters, la compagnie aérienne mexicaine Interjet serait sur le point de commander 12 Airbus A220 pour remplacer sa flotte d'avions régionaux Sukhoï Superjet 100, partiellement clouée au sol. Interjet avait commandé ferme vingt Sukhoi Superjet 100 auxquels s'ajoutaient dix options. La compagnie aérienne en a réceptionné 20 exemplaires jusqu'à présent. La première livraison avait eu lieu en 2016. Confrontée à des problèmes récurrents, Interjet a été contrainte d'immobiliser les deux tiers du parc. Interjet se retourne donc vers l'Airbus A220. Le transporteur mexicain est d'ores et déjà client de la famille Airbus A320 avec 65 A320/A321 en service et a commandé ferme 40 A320neo ramenés à 28 exemplaires. Par le biais de contrats de location, Interjet exploite d'ores et déjà cinq A320neo et huit A321neo.