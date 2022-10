Injection de 263 M€ dans Thai Airways

Thai Airways : recapitalisation à hauteur de 263 M€

Thai Airways va bénéficier d'une recapitalisation à hauteur de 263 M€ (10 milliards de baths) de la part du ministère thaïlandais des Finances via le Sepo, le Bureau de la politique des entreprises d'Etat, l'équivalent de notre Agence des participations de l'Etat. Pour réunir la somme, il a été décidé que le Sepo vende un certain nombre d'actions qu'il détient dans le capital de plusieurs sociétés. Les noms de ces dernières n'ont pas encore été rendus public et la décision finale reviendra au gouvernement. Le Sepo détient actuellement 47 % du capital de Thai Airways et il ne s'agit pas de descendre sous les 40 %.

Deux Airbus A350-900 de plus

Après une restructuration drastique, Thai Airways commence à sortir la tête de l'eau. La compagnie aérienne veut louer deux Airbus A350-900 supplémentaires et le feu vert du tribunal des faillites à la dernière mouture du plan de réorganisation est un coup de pouce en ce sens. La recapitalisation en cours permettra de donner encore plus d'oxygène à une trésorerie qui est en train de solidement se reconstituer. Thai Airways exploite d'ores et déjà un parc de 12 Airbus A350-900 dont quatre sont possédés en propre.

Une flotte encore à rationaliser ?

Outre les A350-900, Thai Airways aligne des A330 de première génération ainsi que des Boeing 787-8/9 et 777-200ER/300ER tandis que les six Airbus A380 ont été retirés du service avec un coût d'immobilisation qui n'est pas à négliger. Au regard de la moyenne d'âge des A330 et des 777-200ER/300ER, le renouvellement du parc long-courrier est clairement sur la table.