Indra déploie un système de défense aérienne à Oman

Indra a annoncé avoir déployé son système de défense aérienne AIRDEF au sein du sultanat d'Oman afin d'accroître les capacités de détection et de défense des forces aériennes. Différents radars ont été installés afin de garantir la surveillance de l'espace aérien d'Oman et plusieurs centres de commande et de contrôle (C2) AIRDEF ont été mis en place .

A travers ce système, les forces aériennes disposeront d'une connaissance poussée de l'espace aérien, leur permettant de planifier des actions militaires en cas d'intrusion. AIRDEF permettra ainsi d'identifier la pénétration d'aéronefs dans l'espace aérien du sultanat et de distinguer les avions coopératifs des aéronefs non coopératifs. Afin de disposer d'une couverture complète de l'espace aérien, le système AIRDEF capitalisera sur la fusion de données collectées à partir de capteurs au sol. Les informations seront ensuite transférées vers le centre de contrôle, lesquelles pourront être filtrées grâce à la technologie d'AIRDEF

Par ailleurs, Oman a notifié à Indra un contrat additionnel visant à compléter le système AIRDEF avec d'autres briques technologiques et ainsi renforcer les capacités de surveillance du sultanat.