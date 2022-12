Indra crée un centre d'observation de la Terre par satellites dans le Sultanat d'Oman

Indra va mettre en œuvre un centre d'observation de la Terre

Indra travaille avec le ministère des Finances et l'Autorité nationale d'enquête du ministère de la Défense du Sultanat d'Oman sur la mise en œuvre d'un centre d'observation de la Terre avancé afin de fournir au pays une capacité critique pour stimuler la compétitivité de son économie et améliorer les services fournis par les autorités à ses citoyens. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan Vision 2040 du Sultanat d'Oman promu par le gouvernement du pays pour moderniser ses infrastructures, diversifier l'économie et créer des emplois de qualité.

Produits et services à partir des images collectées par la constellation Sentinel

Le nouveau centre sera équipé du logiciel Indra capable de générer des produits et services à haute valeur ajoutée à partir d'images satellitaires, notamment celles collectées par la constellation Sentinel du programme européen Copernicus, l'une des plus avancées existant actuellement. Indra fournira des conseils sur la conception de la stratégie commerciale du centre et contribuera à définir les lignes de développement à suivre dans les années à venir. Parmi les domaines sur lesquels elle concentrera ses activités figurent la sécurité du trafic maritime, la protection des infrastructures critiques, le contrôle de l'utilisation des sols, l'analyse de la croissance des zones urbaines et la protection de l'environnement.

Faire du Sultanat d'Oman l'un des principaux concurrents sur le marché international de l'observation de la Terre

L'objectif ultime est de faire du Sultanat d'Oman l'un des principaux concurrents sur le marché international de l'observation de la Terre, un secteur qui ne cesse de se développer à mesure que le nombre de satellites et la qualité des données qu'ils collectent augmentent et que les coûts diminuent. En même temps, l'énorme valeur de ces données pour la définition des politiques publiques et des stratégies commerciales fait que la demande croît de manière exponentielle dans le monde entier. Selon Domingo Castro, directeur des systèmes de défense et de l'espace d'Indra, "les satellites d'observation de la Terre sont l'outil le plus puissant qui existe pour accéder à des informations précises et totalement actualisées sur une ville, une région ou la planète entière à grande vitesse. Avec la mise en œuvre de ce centre, le Sultanat d'Oman va s'engager dans un secteur d'avenir basé sur l'utilisation intensive des connaissances et de la haute technologie, une tâche essentielle alors que nous nous dirigeons vers un monde plus durable".

Former des talents numériques

L'Indra formera les spécialistes qui prendront en charge la gestion des nouvelles installations et les introduira auprès des agences spatiales, des centres de recherche et des universités de toute l'Europe avec lesquels ils travailleront. Le projet ouvre également une nouvelle voie pour le développement de la carrière des jeunes Omanais, qui travailleront avec des technologies liées au cloud computing et à l'intelligence artificielle et contribueront au développement du tissu commercial local. Afin de contribuer au développement d'un écosystème innovant qui attire et connecte les talents des professionnels, des entreprises et des agences gouvernementales, Indra organisera des activités de sensibilisation et des hackathons pour accélérer l'initiative.