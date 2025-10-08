IndiGo va lancer une deuxième liaison long-courrier vers Londres-Heathrow

IndiGo poursuit le déploiement de ses premières liaisons long-courrier. Après l'ouverture de Manchester, la compagnie indienne se prépare à lancer une liaison quotidienne au départ de Mumbai vers Londres-Heathrow. Ce faisant, IndiGo ouvre une liaison vers le plus grand hub européen et étoffe son réseau vers un marché très important pour capter le trafic de la diaspora indienne.

Une liaison exploitée en Boeing 787-9 loué auprès de Norse Atlantic Airways

Le nouveau service sera exploité en Boeing 787-9 Dreamliner, loué en "wet lease" (location d'appareils avec équipage) auprès de la compagnie Norse Atlantic Airways. L'avion sera configuré en bi-classe, avec une classe économique et une classe "IndiGoStretch". Le vol décollera tous les jours à 14h45 de Mumbai (heure locale) et atterrira à Londres à 19h20 heure locale. Le retour se fera à 21h30 de Londres, avec une arrivée à Mumbai à 11h45 heure locale, le lendemain. Les passagers bénéficieront d'un service de restauration gratuit dans les deux classes avec des boissons alcoolisées qui seront payantes en classe éco et gratuites en classe IndiGoStretch. Chaque siège sera équipé d'un écran individuel où les passagers pourront accéder à un système de divertissement en vol (IFE), avec 300 heures de contenu.

1016 avions en commande

Pour mémoire, IndiGo est une des plus importantes compagnies aériennes indienne, avec une flotte de 401 avions à date (27 Airbus A320, 174 Airbus A320neo, 3 Airbus A321-200, 146 Airbus A321neo, 48 ATR 72-600, 1 Boeing 787-9, 2 Boeing 777-300ER). Elle a surtout un des carnets de commandes les plus larges de la planète, avec un total de 1 016 appareils devant encore arriver en flotte (241 Airbus A320neo, 641 Airbus A321neo, 69 Airbus A321XLR, 60 Airbus A350-900, 5 Boeing 787-9).