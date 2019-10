IndiGo place une énorme commande de 300 Airbus A320neo

Alors que la low cost GoAir pourrait prochainement concrétiser une commande de 200 avions monocouloirs, une autre compagnie indienne, IndiGo, vient de créer l'événement en annonçant une commande ferme de 300 Airbus A320neo, pour un montant total de 29,8 milliards de dollars au prix catalogue. Il ne s'agit pas de la plus grosse commande jamais passée chez Airbus. Le record historique de l'aviation civile reste la commande qui avait été annoncée par le fonds d'investissement Partners Indigo Partners en novembre 2017, lors du dernier Dubai Airshow, portant sur 430 Airbus A320 Neo et 49,5 milliards de dollars. Cette méga-commande était néanmoins destinée à plusieurs opérateurs low cost : Wizz Air (Hongrie), Frontier Airlines (US), Volaris (Mexique) et JetSmart (Chili). Pour un seul opérateur, le record historique précédent pour Airbus ne datait que de 2015, et concernait 250 appareils, déjà des A320neo et déjà IndiGo.

La nouvelle commande d'IndiGo se composera d'un mix d'A320neo, d'A321neo et d'A321XLR. Elle place à 730 le nombre total d'Airbus A320neo que la compagnie indienne a en commande chez Airbus. IndiGo est une des compagnies qui a la croissance la plus rapide du monde. Depuis que le premier Airbus A320neo a été livré en mars 2016, sa flotte d'A320neo a grossi pour devenir la plus importante du monde avec un total de 97 appareils, à côté d'une flotte de 128 A320ceo. A la fin du mois de septembre 2019, le carnet de commandes de la famille A320neo se montait à 6 650 appareils, pour environ 110 clients à travers le monde.