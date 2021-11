Indigo Partners commande une nouvelle tranche de 255 Airbus A321neo

Uniquement de l'Airbus A321neo

Le fond d'investissement Indigo Partners profite du Dubai Airshow 2021 pour passer une nouvelle commande auprès d'Airbus pour cette fois 255 Airbus A321neo. Lors de l'édition 2017 du Dubai Airshow, Indigo Partners avait fait sensation en signant pour 430 appareils de la famille A320neo. Comme en 2017, les A321neo seront répartis entre les quatre compagnies aériennes dans lesquelles Indigo Partners a, soit une participation majoritaire, soit une participation minoritaire : Wizz Air, Volaris, JetSMART et Frontier Airlines. La première prend 102 A321neo dont 75 standard et 27 A321XLR, la seconde se voit attribuer 39 A321neo tandis que Frontier Airlines et JetSMART prennent respectivement 91 et 23 exemplaires. Dans le total de JetSMART, deux A321 XLR.

1 145 moyen-courriers Airbus pour quatre compagnies aériennes

Ce nouveau contrat porte à 1 145 exemplaires, le nombre de moyen-courriers Airbus commandés par les quatre compagnies aériennes, toutes familles confondues, A320ceo et A320neo, soit directement, soit via Indigo Partners. Une partie des futurs A321 XLR de Wizz seront basés à Abou Dhabi. "Exploiter de l'A321 XLR de et vers Abou Dhabi fait sens, de même au départ de Londres", a indiqué le président de Wizz Air, Jozef Varady. Pour, JetSMART, les A321XLR permettront d'atteindre le nord des Etats-Unis et les Caraïbes.

Se préparer pour l'après Covid-19

Pour le directeur général d'Indigo Partners, William Franke, cette nouvelle commande est non seulement une preuve de confiance dans l'avenir mais également la volonté que les compagnies aériennes concernées soient prêtes à profiter du rebond de l'après Covid-19. Avec clairement une montée en capacité puisque les 255 Airbus A321neo supplémentaires s'accompagnent de conversions d'A320neo déjà commandés en A321neo. C'est ainsi que Volaris et JetSMART convertissent 38 A320neo en A321neo.