Inde : vers l'acquisition de chasseurs russes

Mig 29 et Su-30 MKI.

Dans le cadre d'une communication rendue publique le 2 juillet dernier, l'Inde a réaffirmé sa volonté de moderniser les équipements de ses forces, le tout dans un contexte de renforcement de ses capacités de défense, sur fond de tensions avec le Pakistan. C'est ainsi que le Ministère de la Défense indien a annoncé que le DAC, ou Defence Acquisition Council (Conseil d'acquisition de matériels de défense) avait approuvé une proposition visant à moderniser une partie des MIG-29 en service et à commander 21 appareils supplémentaires, aux côtés de 12 nouveaux Su-30 MKI. Si la partie MIG-29 (acquisition et modernisation) devrait être gérée par l'industrie russe, les Su-30 MKI devraient être directement achetés auprès de Hindustan Aeronautics Limited (HAL).



Missiles.

L'Inde ne compte d'ailleurs pas se cantonner à l'acquisition d'avions de combat et souhaite également renforcer ses capacités air-air et air-sol avec l’acquisition de missiles, un programme qui concerne d'ailleurs les trois branches de l'armée indienne. Des missiles à longue portée (1 000 km) pourraient ainsi être achetés au profit de la Navy et de l'Air Force. Le missile air-air Astra, développé localement, pourrait lui aussi être commandé.



Flotte indienne.

Rappelons par ailleurs qu'en mai dernier l'Inde avait fait le choix du Tejas et décidé d'acquérir 83 appareils, notamment pour soutenir son industrie et répondre à un besoin opérationnel urgent. Au même moment, la presse indienne rapportait le maintien de l'appel d'offres émis pour 114 chasseurs, information provenant du chef d'Etat major de l'armée de l'air indienne. Difficile donc de s'y retrouver et de savoir dans quel cadre pourrait s'inscrire cette commande de 33 chasseurs russes.