Inde : Premier escadron de Dhruv MK III pour la Marine

INAS 323 « Harrier »

Le 19 avril 2021, l’Indian Navy a déclaré opérationnel l’INAS 323 (Indian Naval Air Squadron) sur l’INS Hansa à Goa. Premier escadron doté du Dhruv MK III avec 3 appareils, l’unité sera prochainement renforcée par 3 nouvelles machines. La déclaration d’aptitude aux missions de combat sera effective d'ici la fin de l’année. Les Dhruv MK III seront utilisés pour la surveillance côtière, la patrouille armée et les opérations de recherche et de sauvetage.

HAL

Construits par HAL (Hindustan Aeronautics Limited), ces nouveaux Dhruv MK III sont issus d’un contrat de 73 appareils signés en 2017. 16 et 16 seront reçus par l’Indian Navy et la Coast Guard, quand les 41 restants iront équiper l’Indian Air Force et l’Indian Army. Pour les besoins maritimes, les Dhruv MK III sont équipés d’une nacelle électro-optique multispectrale et d’un radar de surveillance SAR à 270 degrés monté sur le nez de l’appareil. Fierté nationale, HAL prépare actuellement une nouvelle version embarquable sur les bâtiments de l’Indian Navy avec une flèche de queue pliante.

Advanced Light Helicopters Dhruv ALH MK III

Hélicoptère de conception locale multi-rôle et multi-missions, il dispose d’une double motorisation de conception locale (ARDIDEN 1H) pour un poids de 5,5 tonnes. Sa longueur est de 15,9 mètres pour une largeur de 13,2 mètres et une hauteur de 4,98 mètres. Son autonomie est de 630 kilomètres pour une endurance supérieure à 3h30. Il peut emporter 12 personnels en plus des 2 pilotes à une vitesse de 292 km/h. Il viendra compléter les HAL Cheetah pour les missions de transport à haute altitude. A ce jour, toutes versions confondues, plus de 216 Dhruv sont en service dans les Forces Armées Indiennes. Le Dhruv équipe aussi la patrouille acrobatique Sarang.