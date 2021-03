Inde-Israël: Premiére livraison du MRSAM

Joint-Venture Israelo-Indienne pour la défense aérienne

Le 16 mars 2021, la société KRAS (Kalyani Rafael Advanced Systems) a livré son premier lot de missiles MRSAM (Medium-Range Surface-To-Air Missiles). KRAS est le fruit d’une coopération entre l’entreprise indienne Kalyani et la compagnie israélienne Rafael Advanced Defense Systems. Les sociétés Bharat Dynamics et Tata Advanced Systems étant aussi impliquées dans la conception et réalisation de ce nouveau vecteur. Résultat d’un contrat signé en 2009, l’armée de terre indienne devrait recevoir 450 missiles et 18 unités de tir pour une valeur supérieure à 2 milliards d’euros.

MRSAM en détails

Le MRSAM est la variante terrestre du missile LRSAM (Long-Range Surface-To-Air Missiles) qui équipe déjà l’Indian Navy. Basé sur le missile israélien Barak-8, il dispose d’une vitesse maximale de mach 2 pour une portée de 70 kilomètres. Doté d’un auto-directeur rotatif couplée à une liaison bidirectionnelle, il dispose d’une SSKP (Single Shot Kill Probability) extrêmement élevée. Le lanceur mobile peut transporter jusqu’à 8 missiles. Offrant une protection sur 360 degrés, les missiles sont guidés par la version terrestre du radar 3D AESA israélien EL/M-2084. Le missile en lui-même mesure 4,5 mètres de long pour un poids de 276 kilos. L’usine de production, située à Hyderabad, dispose d’une capacité de production de 100 missiles par an.

Vers une compétition avec l'Akash

Le MRSAM viendra définitivement remplacer les SA-5 « Gammon » désormais totalement obsolètes. De plus, il viendra compléter le missile sol-air Akash pour le remplacement des SA-6 « Gainful ». l’Akash, fierté nationale en est désormais à sa version NG qui offrira une portée de 80 kilomètres. Néanmoins, ses retards de développements pourraient contraindre l’armée indienne à acquérir davantage de MRSAM pour protéger ses troupes aux frontières pakistanaises et chinoises.