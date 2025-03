Incendie près de Londres-Heathrow : l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à ce soir

Le plus grand aéroport d'Europe à nouveau touché par une perturbation majeure. La plateforme londonienne de Heathrow restera fermé jusqu'à 23h59, ce vendredi 21 mars (00h59 heure de Paris), a annoncé la société gestionnaire de l'aéroport Heathrow Airport Holdings. Cette dernière appelle les voyageurs "à éviter à tout prix de chercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne rouvre", et prévoit encore "de sérieuses perturbations ces prochains jours".

Plus de 1350 vols devraient être annulés aujourd'hui

Cette panne majeure fait une suite à une défaillance électrique consécutive à un incendie dans la sous-station électrique de Hayes, qui alimente l'aéroport en électricité. D'après le porte-parole des pompiers, l'incendie a été maîtrisé en milieu de matinée mais les perturbations d'approvisionnement en électricité sont très étendues. Au total, 16 000 foyers sont pour l'instant privés d'électricité, selon l'opérateur électrique Scottish and Southern Electricity Works. Une enquête a été ouverte pour connaître les origines de l'incendie.

Selon FlightRadar, un total de 1351 vols devraient être annulés au départ d'Heathrow. Une partie du trafic a déjà été détournée vers les autres aéroports londoniens de Luton, Stansted et Gatwick, mais ces trois plateformes sont loin d'avoir les mêmes capacités que l'aéroport d'Heathrow qui accueillent quotidiennement 230 000 personnes en temps normal et un trafic annuel de 80 millions de passagers. D'autres vols ont été déroutés vers d'autres aéroports européens comme l'aéroport de Shannon (Irlande) ou Paris CDG. Les accès ferroviaires à Heathrow sont aussi très perturbés. Tous les trains Heathrow Express sont annulés et la liaison entre la gare Hayes&Harlington et Heathrow est interrompue. Selon les experts, cette fermeture et les perturbations pourraient coûter des dizaines de millions de livres à la direction de l'aéroport.