Il y a 50 ans, Soyouz 17 partait pour la station Saliout 4

Depuis Saliout 1, lancée en avril 1971, les efforts de l’Union soviétique portent sur la mise sur orbite de stations orbitales capables de recevoir des équipages. L’objectif est notamment de préparer les vols de longue durée dans l’espace. Toutefois, la technique d’amarrage entre vaisseaux s’avère complexe, nécessitant de réitérer les essais. Ainsi, en août 1974, un vaisseau Soyouz (15) échoue pour la deuxième fois dans la tentative de s’amarrer avec une station, en l’occurrence Almaz 2 alias Saliout 3 (pour en dissimuler la nature militaire).

Des stations orbitales à tout prix

Au cours de la première moitié des années 1970, les Soviétiques mènent de front trois programmes de vol habité avec les stations orbitales militaires OPS Almaz, les civiles DOS Saliout et le vol Apollo-Soyouz (qui se profile dans le cadre de la Détente avec les Etats-Unis). Pour préparer ce dernier (matériels, procédures), les Soviétiques effectuent les 2-8 décembre 1974 le vol Soyouz 16. Quant au bilan des stations orbitales à la fin de l’année 74, « il est loin d'être brillant, souligne Nicolas Pillet, spécialiste du spatial soviétique et webmaster du site Kosmonavtika. Sur trois stations civiles DOS, une seule a pu être habitée [Saliout 1]. Le premier équipage [Soyouz 10] n'a pas pu s'amarrer, et le second [Soyouz 11] est mort lors du retour. De même, deux Almaz militaires ont été mises en orbite. L'une est retombée sur Terre [Almaz 1 ou Saliout 2], l'autre [Almaz 2 ou Saliout 3] n'a pu être visitée que par un seul équipage [Soyouz 14], le second [Soyouz 15] n'ayant pas réussi à s'amarrer. Mais l'URSS persévère. Le 26 décembre 1974 elle lance la quatrième station DOS, baptisée Saliout-4. Quelques semaines plus tard [11 janvier], un premier équipage part la rejoindre. A bord du 7K-T n°38 rebaptisé Soyouz 17, les cosmonautes Goubarev et Gretchko réussissent leur amarrage…».

Principales caractéristiques de Saliout 4

Lorsque l’équipage du Soyouz 17 entre le 12 janvier dans Saliout 4 (se situant sur une orbite circulaire à 350 km), il découvre une station orbitale qui, sans avoir le grand confort, a été améliorée par rapport à la première avec notamment un recycleur-condenseur d’eau dans l’air ambiant, un système de chauffage d’eau pour les repas lyophilisés, une autonomisation renforcée afin de donner à l’équipage plus de temps pour les expériences scientifiques, ainsi que deux sas d’évacuation des déchets. Enfin, un troisième panneau solaire a été ajouté pour augmenter l’énergie de la station. Cette dernière, d’une longueur de 15,8 m, d’un diamètre maximal de 4 m, d’une masse totale de 18 900 kg, offre un volume habitable de 82 m3. Comme toutes les stations, Saliout 4 ne dispose que d’un seul collier d’amarrage, ne permettant pas de la ravitailler, ni de la rehausser (pour augmenter sa longévité comme cela sera le cas à partir de Saliout 6, lancée en septembre 1977).

Une station-laboratoire pour la science

Saliout 4 est équipée de 2 000 kg d’instruments répartis dans 90 installations avec 400 appareils différents, pour mener cinq types d’expérimentation en astrophysique, géophysique, médecine, biologie et technique. Pour la première, trois télescopes sont embarqués pour de l’astronomie solaire, X, infrarouge ; divers spectromètres sont également présents pour étudier la teneur en vapeur d’eau et ozone dans l’atmosphère, la composition isotopique des rayons cosmiques, etc. Pour la géophysique, des caméras, spectromètres, radiomètres, photomètres sont notamment à la disposition de l’équipage. Les expériences biologiques consistent à observer la croissance des plantes et de tissus, à cultiver des microorganismes, à étudier le comportement de certains animaux (tétards, mouches…). Enfin, au niveau médical, Georgi Gretchko et Alexei Goubarev s’astreignent chaque jour à diverses mesures de certains organes et à la lutte contre l’atrophie des muscles. Ainsi, les deux cosmonautes réalisent en 28 jours plus d’une centaine d’expériences. Particulièrement motivés, ils ont même parfois travaillé une vingtaine d’heures par jour ! Dans l’ensemble, ils ont rencontré assez peu de problèmes.

Bilan

L’équipage de Soyouz 17 revient sur Terre le 10 février 1975, battant ainsi le record soviétique de durée en orbite (29 jours), mais restant derrière les Américains qui ont réalisé un vol de 84 jours à bord de leur station Skylab en novembre 1973-février 1974. Une consolation tout de même pour les Soviétiques : Skylab n’étant alors plus exploité, ils sont désormais seuls à occuper l’orbite terrestre (jusqu’à l’avènement des navettes spatiales américaine en 1981).

Une dernière mission rejoindra Saliout 4 avec Soyouz 18, du 24 mai au 26 juillet 1975, soit un vol de près de 63 jours au cours duquel Klimouk et Sevastianov effectueront plus de 200 expériences. Après un vol de 769 jours, Saliout 4 sera détruite dans les couches denses de l’atmosphère le 3 février 1977.

