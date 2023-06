Il y a 45 ans, Seasat, le satellite qui a ouvert la voie aux études océanographiques

En août 1969, la Nasa organise un colloque à Williamstown (Massachusetts) sur le thème de « la possibilité de pouvoir effectuer des mesures précises de position, de vitesse et d’accélération depuis l’espace à la solution de problèmes géophysiques et d’océanographie ». Au cours de ce colloque, il est souligné l’intérêt de développer la technique de l’altimétrie.

L’altimétrie avant Seasat

La première expérimentation d’un altimètre depuis l’espace est réalisée en juin 1973 depuis la station orbitale américaine Skylab avec l’instrument S-193 (ou Radscat). Ce dernier effectue alors des mesures de nombreuses conditions de mer (ouragan tropical, tempête, etc.). Environ 200 scans de données océaniques sont effectués au cours des deux premières missions Skylab (juin et août 1973), et 200 autres lors de la dernière mission (décembre 1973). Ces nombreuses informations montrent également, pour la première fois, la présence de « trous » et de « bosses » à la surface des océans, soulignant la complexité du géoïde marin.

Fort de ce premier succès, l’US Navy place un altimètre à bord du satellite Geos 3 (Geodynamics Experimental Ocean Satellite 3), lancé le 9 avril 1975. Intéressée par l’altimétrie, la France, sous l’impulsion de l’ingénieur Michel Lefebvre, pionnier de la géodésie spatiale française, propose aux Américains, qui hésitent un temps, d’installer des antennes aux Kerguelen, puis sur l’île de Rangiroa (un atoll de l’archipel des Tuamotu, en Polynésie française) et même à Kourou. Cette première approche permettra le moment venu une coopération plus importante…

Les caractéristiques de Seasat

Alors que sont expérimentés les premiers altimètres sur Skylab et Geos 3, le directeur des programmes Terre et Océans de la Nasa, Frank Williams, et son adjoint Ben Milwitsky, invitent les scientifiques des océans à se rencontrer pour discuter d’une mission satellitaire spécifique appelée « SeaSat » (satellite de la mer). L’objectif est « de recueillir des données sur les vents à la surface de la mer, les températures de surface de la mer, la hauteur des vagues, la topographie océanique, les vagues internes, l’eau atmosphérique et les propriétés de la glace de mer ». Pour cela, le satellite, d’une masse totale de 2 300 kg, embarque cinq principaux instruments scientifiques : un radar à ouverture de synthèse en bande L, un altimètre radar (pour déterminer des profils de surface de la mer, des courants, de la vitesse du vent et de la hauteur des vagues), un diffusiomètre à microondes (pour la direction et vitesse des vents), un radiomètre multicanal à micro-ondes (pour la surveillance des températures de surface de la mer, de la vitesse des vents, du taux de pluie, de la teneur en eau atmosphérique), et un radiomètre en lumière visible et infrarouge (pour fournir des images de réflexion visuelle et d’émission infrarouge thermique provenant des caractéristiques océaniques, côtières ou atmosphériques).

Sous la coordination de Gene Giberson, chef de projet au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, la construction de Seasat est confiée en 1976 à Lockheed en partenariat avec le Goddard Space Flight Center de la Nasa, mais aussi les centres de Wallops Island et de Langley (Virginie), le centre de recherche Glenn de Cleveland (Ohio), le Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (Maryland) et la Noaa - National Oceanic and Atmospheric Administration (Washington DC).

Une fin prématurée mais aux résultats prometteurs

Seasat est lancé le 27 juin (UTC) 1978 depuis Vandenberg (Californie) par un lanceur Atlas-Agena. Stabilisé sur trois axes, il est placé avec succès sur une orbite presque circulaire de 800 km à forte inclinaison (108°). Mis en route, les capteurs de Seasat collectent correctement des données à l’échelle mondiale, effectuant des expériences à différents endroits.

Malheureusement, le 9 octobre 1978 (UTC), le satellite devient silencieux, suite à une panne du système d’alimentation électrique. Au cours des 105 jours d’activité, Seasat a tout de même livré de nombreuses et importantes données, a permis la réalisation de différentes cartes sur les risques liés aux icebergs, la prévention des vents, des vagues, de l’emplacement des tempêtes, etc., mais aussi d’affiner les connaissances du géoïde océanique. Les scientifiques se rendent également compte qu’un tel satellite peut avoir d’autres finalités, comme celle d’avoir des pêcheries plus efficaces, de mieux sélectionner les équipements offshores, etc.

L’après Seasat

Seasat jette ainsi les bases de nombreux autres programmes tant américains (Geosat, NROSS) qu’étrangers, comme au Canada (Radarsat), en Europe (ERS 1), au Japon (JERS 1, MOS 2), en URSS, mais aussi en France qui, sous l’impulsion de Michel Lefebvre, aboutit au projet Poséidon (Premier Observatoire Spatial pour l’Etude Intensive de la Dynamique des Océans et de la Nivosphère). Ce dernier s’associera en 1987 à l’américain Topographie Experiment pour aboutir in fine à Topex-Poséidon, satellite qui sera placé sur orbite le 10 août 1992, qui révolutionnera la manière d’étudier les océans, et inaugurera toute une lignée de satellites, dont le dernier en date est Swot (Surface Water & Ocean Topography).

Quelques références

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence.