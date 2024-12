Icelandair va se faire la main avec l'Airbus A321LR sur le transatlantique

Quatre Airbus A321LR pour commencer

Icelandair vient de réceptionner le premier des quatre Airbus A321LR loués auprès de SMBC Aviation Capital. Les appareils sont propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF. La décision de cette location avait été prise en juillet 2023, date à laquelle la compagnie aérienne avait confirmé une commande pour 13 A321XLR fermes auxquels s'ajoutent des droits d'achat sur 12 exemplaires. Ils seront également équipés du Pratt & Whitney GTF.

187 passagers en deux classes

Icelandair a fait le choix d'un aménagement cabine pour un total de 187 passagers répartis en deux classes pour ses A321LR : 22 en classe Affaires et 165 en classe Economique. Il y a de fortes chances pour que le futur aménagement des A321XLR propose la même capacité. Les aménagements cabine choisis par les opérateurs de l'Airbus A321LR vont de 138 à 220 passagers. La cabine la plus dense est celle d'Arkia avec 220 passagers en classe unique, suivie par celle d'Air Arabia (215 passagers). SAS est après JetBlue avec 157 passagers mais en trois classes (22 en classe Affaires, 12 en Eco Premium et 123 en classe économique). TAP Air Portugal avait aussi fait le choix de trois classes avec plus de passagers (171). Tous les autres opérateurs ont opté pour la configuration deux classes avec des densités différentes : 166 passagers pour Air Astana et Gulf Air, 184 pour Aer Lingus, 190 chez Azores Airlines et 199 pour Air Transat. Le cas de La Compagnie est particulier : le transporteur est sur un marché de niche privilégiant la clientèle Premium avec seulement 76 fauteuils.

Remplacer les Boeing 757-200

Avec ses 4 000 miles nautiques de distance franchissable, l'A321LR permet à la compagnie aérienne de desservir la côte Est des Etats-Unis. L'A321XLR va plus loin (4 500 miles nautiques) et le transporteur pourra alors desservir la côte Ouest des Etats-Unis ainsi que d'autres destinations à l'Est de l'Europe, voire même le Moyen-Orient. Les A321LR et A321XLR vont remplacer les Boeing 757-200 d'Icelandair qui prennent entre 171 et 184 passagers et qui vont moins loin. Avec des coûts de maintenance devenus exorbitants et une consommation carburant nettement supérieure.