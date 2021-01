IAI remporte un marché asiatique avec son drone Heron MK II

Drone Heron.

IAI a annoncé le 25 janvier la signature de deux nouveaux contrats avec un client asiatique. Si le pays en question n'a pas été dévoilé, l'industriel israélien précise néanmoins que ces contrats portent sur le drone Heron MK II. Représentant plusieurs dizaines de millions de dollars, ces contrats reposent sur la vente d'un aéronef, la location d'un second et comprennent des charges utiles adaptées aux missions de reconnaissance et la construction de zones d'atterrissage.



Caractéristiques.

IAI en profite par ailleurs pour détailler les performances de son drone Heron, qui dispose désormais de plusieurs utilisateurs à travers le monde, qui l'emploient principalement pour des missions de surveillance et d'observation. Evoluant à une altitude de 35 000 pieds, il dispose d'une autonomie de 45 heures. Il emporte une suite de capteurs optiques et un radar permettant de faire de la reconnaissance à longue distance et peut par ailleurs être doté de capteurs de renseignement d'origine électro-magnétique (ELINT / COMINT).



Export.

Avec plus de 50 opérateurs à travers le monde, l'ensemble de la famille de drones MALE Heron cumule près de 2 millions d'heures de vol. Pouvant emporter une charge utile de 470 kilos, il dispose d'une masse maximale au décollage de 1,35 T.