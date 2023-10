IAI a livré un premier Boeing 767-300ER converti à Challenge Airlines MT.

Un Boeing 767-300ER converti en cargo...

Israel Aerospace Industries (IAI) a livré un Boeing 767-300ER à Challenge Airlines MT après avoir achevé la conversion de l'avion d'une configuration passagers à une configuration cargo, dans les installations du site de conversion d'IAI à Belgrade. L'avion est le premier des quatre avions convertis de ce type, qu'IAI livrera à nouveau dans le cadre d'un contrat signé en 2021, qui comprend également la conversion de quatre 777-300ER.

...Pour Challenge Airlines MT

Challenge Group est un conglomérat international de fret aérien unique en son genre, qui propose des solutions sur mesure dans le domaine du fret aérien, de la manutention à la logistique aérienne et terrestre, en passant par les services d'aviation, pour un large éventail d'industries et de marchandises. Challenge Group emploie plus de 1 000 personnes réparties entre trois compagnies aériennes (Challenge Airlines IL en Israël, Challenge Airlines BE en Belgique et Challenge Airlines MT à Malte), une division commerciale (Challenge Air Cargo) à Malte, une société de manutention au sol et un fournisseur européen de services d'alimentation par route (Challenge Handling et Challenge Logistics, tous deux à Liège, en Belgique), une division de location d'avions et de pièces détachées (Challenge Aviation) et un fournisseur de services complets de maintenance en ligne (Challenge Technic). La société entretient des relations commerciales de longue date avec IAI, principalement dans le domaine de la maintenance lourde des aéronefs et de la révision des moteurs.