IA : gagner en compétences et en efficacité

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Dans le secteur aéroportuaire et du transport aérien, l’intelligence artificielle est pour l’instant majoritairement dirigée vers le passager. Mais l’IA n’est pas seulement utilisée à des fins commerciales, elle est aussi utilisée en interne pour rendre plus efficace le travail des collaborateurs, savoir comment mieux allouer des ressources en personnel ou faciliter la mobilité professionnelle.
Que l’on évoque une entreprise issue du secteur aéronautique ou d'un autre secteur, le premier mot qui vient à l’esprit quand on évoque le recours à l’intelligence artificielle (IA) est l’efficacité. Certains bénéfices du recours à l’IA sont récurrents et duplicables à n’importe quel type d’organisation. « Malgré des différences
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Dans le secteur aéroportuaire et du transport aérien, l’intelligence artificielle est pour l’instant majoritairement dirigée vers le passager. Mais l’IA n’est pas seulement utilisée à des fins commerciales, elle est aussi utilisée en interne pour rendre plus efficace le travail des collaborateurs, savoir comment mieux allouer des ressources en personnel ou faciliter la mobilité professionnelle.
Que l’on évoque une entreprise issue du secteur aéronautique ou d'un autre secteur, le premier mot qui vient à l’esprit quand on évoque le recours à l’intelligence artificielle (IA) est l’efficacité. Certains bénéfices du recours à l’IA sont récurrents et duplicables à n’importe quel type d’organisation. « Malgré des différences d’approche, on retrouve notamment des gains de productivité importants, des
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