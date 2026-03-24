IA : gagner en compétences et en efficacité
IA : gagner en compétences et en efficacité
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 24 mars 2026 à 13:34

1461 mots

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IA : gagner en compétences et en efficacité

Dans le secteur aéroportuaire et du transport aérien, l’intelligence artificielle est pour l’instant majoritairement dirigée vers le passager. Mais l’IA n’est pas seulement utilisée à des fins commerciales, elle est aussi utilisée en interne pour rendre plus efficace le travail des collaborateurs, savoir comment mieux allouer des ressources en personnel ou faciliter la mobilité professionnelle.

Que l’on évoque une entreprise issue du secteur aéronautique ou d'un autre secteur, le premier mot qui vient à l’esprit quand on évoque le recours à l’intelligence artificielle (IA) est l’efficacité. Certains bénéfices du recours à l’IA sont récurrents et duplicables à n’importe quel type d’organisation. « Malgré des différences

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