Hypersonique : La Nasa signe avec Aerion et GE

De l'AS2 à l'hypersonique

Aerion, avionneur nord américain qui développe l’avion d’affaires supersonique AS2 qui devrait voler à Mach 1,4 ne s'est jamais caché qu'il voulait entre autre concevoir un jet hypersonique. La nouveauté repose sur le contrat signé avec la Nasa, qui vise à explorer les technologies de gestion thermique pour une future génération d’avions commerciaux qui pourraient fonctionner dans le haut supersonique et même l'hypersonique, soit entre Mach 3 et Mach 5. Cet accord récemment signé poursuit la collaboration entre Aerion et la Nasa qui a débuté en 2012.

Combiné turbo-statoréacteur

Le contrat avec General Electric Aviation concerne de son côté les composants céramiques à haute température et la recherche sur le cycle combiné basé sur turbine (TBCC, soit un combiné turbo-statoréacteur) pour les avions évoluant à haut Mach. Il sera basé sur des études entreprises sur un turboréacteur F101 du même motoriste qui propulse par ailleurs le Boeing (Rockwell) B-1.