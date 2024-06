HTM commande jusqu'à trois hélicoptères Airbus H145 pour les opérations éoliennes en mer

Le H145 pour les opérations d'éoliennes en mer

HTM Helicopters a passé une commande pour un hélicoptère Airbus H145, avec des options pour deux hélicoptères supplémentaires du même type. Le nouvel hélicoptère sera utilisé dans le cadre d'opérations d'éoliennes en mer, pour le transport de techniciens et de matériel vers les turbines des parcs éoliens au large des côtes allemandes et françaises.

Une charge utile supplémentaire...

« Au cours des 15 dernières années dans le secteur de l'éolien offshore, nous avons vu les projets s'éloigner de la côte et nécessiter une charge utile supplémentaire, ce qui nous a amenés à ajouter des H145 à notre flotte », a déclaré Bernd Brucherseifer, directeur général de HTM Helicopters. "En plus des excellentes performances OEI, l'hélicoptère offre la possibilité de changer rapidement de rôle pour les différentes missions des clients et il est très fiable et facile à entretenir. Le H145 est l'outil parfait pour la phase d'exploitation et de maintenance dans les opérations éoliennes en mer, et nous verrons beaucoup plus de demande pour lui sur ce marché dans un avenir proche."

...Grâce au H145 cinq pales

HTM a été le premier opérateur à prendre livraison d'un H145 à cinq pales qui a été utilisé pour les opérations éoliennes en mer en 2021. Fin 2023, l'appareil de HTM a été utilisé dans le cadre d'un essai en première mondiale mené par Airbus pour hisser deux membres d'équipage dans les nacelles des éoliennes flottantes de Hywind Tampen. Cette commande viendra s'ajouter à la flotte actuelle de HTM, qui compte 18 hélicoptères Airbus, dont un mélange de H125, H135 et H145 utilisés pour diverses missions. Avec la livraison de l'hélicoptère nouvellement commandé, la flotte totale de H145 de HTM passera à huit hélicoptères (10 avec les options). Cinq de ces H145 (sept y compris les options) seront utilisés pour des missions offshore.

150 kg en plus

La dernière version du H145, le best-seller d'Airbus, ajoute un rotor innovant à cinq pales au H145 multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal sans palier facilite les opérations de maintenance, améliore la facilité d'entretien et la fiabilité, et accroît le confort de vol pour les passagers et l'équipage.