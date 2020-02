Hors-série Super-Mystère B2 en vente sur Air&Cosmos Boutique

Après les éditions consacrées à l’Ouragan et au Mystère IV, les archives uniques d’Air&Cosmos permettent de faire revivre au plus près des hommes, des machines et des techniques ce 4ème volet de l’histoire des avions de combat, celui de l’ambition que représente pour l’aviation française le Super-Mystère B2.

Super-Mystère B2, tome 4 de notre série Histoire de l’aviation militaire française Après les éditions consacrées à l’Ouragan et au Mystère IV, les archives uniques d’Air&Cosmos permettent de faire revivre au plus près des hommes, des machines et des techniques ce 4ème volet de l’histoire des avions de combat, celui de l’ambition que représente pour l’aviation française le Super-Mystère B2. Les Editions Air&Cosmos propose à la vente par correspondance sur Air&Cosmos Boutique ce tome 4 de sa collection Histoire de l’aviation militaire française. Super-Mystère B2 : premier avion capable de tenir une vitesse supérieure à Mach 1 en vol horizontal Chasseur ambitieux et performant, supersonique en paliers, le SMB2 de Dassault aviation sera une transition vers les hautes performances que sont les Mirage. A la fois aboutissement de la famille des Mystère dont il reprend les formes. De fait, il est également le crépuscule de la formule. En effet, il est validé par l’armée de l’Air au moment même où le Mirage III débute ses essais en vol. Exportations et combats : les SMB2 « Sambad » israéliens contre les MiG égyptiens Le SMB2 est envisagé dès 1957 comme avion de supériorité aérienne et une réponse aux MiG soviétiques. Des évaluations sont menées sur l’appareil en France, par des pilotes israéliens. En février 57, une commande ferme est validée pour 24 avions au début de 1958 et plusieurs options. Au final, le SMB2 sera le premier chasseur profondément modifié localement, à partir de 1967. Puis les Sambad deviennent alors de Sha’ar, annonçant les évolutions de partenariats industriels après la guerre des six-jours. Le SMB2 au sein l’armée de l’Air D’abord issu d’un programme de d’évolution du Mystère IV A, le SMB2 intègre trois escadres de l’armée de l’Air à partir de 1958 pour les remplacer. Et ce après seulement quelques années de mise en œuvre. La 5ème et 10ème escadre vont troquer leurs B2 contre des Mirage III après quelques années d’utilisation à nouveau. Tandis que la 12ème EC va elle véritablement marquer l’histoire de l’avion, en gardant ses montures durant 19 années. Sommaire du hors-série Air&Cosmos Super-Mystère B2 : LES PROTOTYPES

100 pages, 50 photos, et 15 planches techniques : manche à balai, commande de volets, poste de pilotage, banquettes latérales, siège pilote, atterrisseur, cadres du fuselage avant, fuselage avant, trappes de visite, structure fuselage arrière, installations propulsives, armements, visée et télémétrie.