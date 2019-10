Hors-série Super-Mystère B2 de Dassault Aviation disponible en kiosques

A la suite des numéros consacrés à l’Ouragan et au Mystère IV, les archives uniques d’Air&Cosmos permettent de faire revivre au plus près des hommes, des machines et des techniques ce 4e volet de l’histoire des avions de combat, celui de l’ambition que représente pour l’aviation française le Super-Mystère B2.

Paris, le 25/10/2019. Les Editions Air&Cosmos propose aujourd'hui en kiosques dans toute la France le tome 4 de sa collection Histoire de l'aviation militaire française. Ce nouveau hors-série est dédié au "Chasseur ambitieux et performant, supersonique en paliers, le SMB2 de Dassault aviation, qui sera une transition vers les hautes performances que sont les Mirage, à la fois aboutissement de la famille des Mystère dont il reprend les formes ; il est également le crépuscule de la formule, puisqu’il est validé par l’armée de l’Air au moment même où le Mirage III débute ses essais en vol." Voici son sommaire : • LES PROTOTYPES

• GÉRARD MUSELLI

• UN AVION AMBITIEUX

• L’ATAR 101G

• SCHÉMAS TECHNIQUES

• AU SEIN DE L’ARMÉE DE L’AIR

• EXPORTATIONS ET COMBATS

• HISTOIRE DE CONVOYAGE

• SUR LE VIF

• LE SA’AR : UN SMB2 AMÉRICANISÉ Trouvez le point de vente de ce hors-série le plus près de chez vous : cliquez ICI et renseignez votre code postal. © A&C