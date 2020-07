Hors-série histoire Mirage III, disponible en kiosques, en librairies, en VPC

Paris, le 1er juillet 2020.

Vous pouvez vous procurer le hors-série Air&Cosmos de la collection Histoire de l'aviation militaire française dédié au "Mirage III - Le prodige". Tome cinq de la collection. Ce hors-série compte 100 pages, de très nombreuses iconographies et planches ou écorchés. Voici son synopsis détaillé :



• Préface

• Prototypes et préséries

• Notice pilote : Jean Glavany + Interview du pilote d’essai Jean Glavany

• Interview de Gérard Muselli, Record du monde sur Mirage III

• Le Mirage III technique

• Le Mirage III dans l'armée de l'Air

• Le Mig Killer

• Pilotes suisses face à des israéliens en combat aérien

• Développements

• Notice : Nesher et Kfir

• Des exportations mondiales

• Notice : Mirage 5/50, des avions pour l’export