Horizon Aircraft annonce passer à une version sept places de son ADAVe hybride-électrique

Du Cavorite X5 au X7

Horizon Aircraft a annoncé que la société a amélioré la conception de son prototype d'avion hybride électrique à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL en anglais) et qu'elle vise maintenant la production future d'un modèle d'une capacité de sept places. Initialement, la société avait prévu de concevoir et de produire un avion de cinq places. "Cependant, grâce aux résultats positifs des essais en vol de son prototype à l'échelle 50 % et à des analyses aérodynamiques, structurelles et électriques sophistiquées, l'entreprise pense maintenant pouvoir étendre son prototype initial pour qu'il puisse accueillir un pilote et six passagers. Des clients potentiels dans les secteurs de l'évacuation sanitaire, de l'aviation d'affaires et du fret commercial ont fait savoir à la société que des avions plus grands avec des coûts par siège-mille inférieurs correspondaient mieux à leurs besoins", commente Horizon Aircraft. Le nouveau prototype agrandi de la Société s'appelle désormais "Cavorite X7" et remplace le Cavorite X5.

453 kg de charge utile projetée

Le Cavorite X7 aurait un poids brut estimé à 5 500 livres (2,4 tonnes) avec une charge utile projetée de 1 500 livres (soit 453 kg). Avec une vitesse maximale estimée à 250 kts (463 km/h) et une autonomie moyenne de plus de 500 miles (926 km) avec des réserves de carburant, Horizon Aircraft estime que cet aéronef expérimental, s'il est finalement autorisé pour un usage commercial, serait bien placé pour exceller dans l'évacuation médicale, la livraison de fournitures essentielles, les secours en cas de catastrophe et les missions militaires spéciales. Horizon Aircraft estime que l'aéronef proposé serait également intéressant pour la mobilité aérienne régionale, c'est-à-dire pour le transport de personnes et de marchandises sur une distance de 50 à 500 miles, soit environ 92 à 926 km.

Comme un avion traditionnel

Contrairement à de nombreux appareils de sa catégorie, le Cavorite X7 est conçu avec un système de propulsion électrique hybride. Horizon Aircraft conçoit le Cavorite X7 de manière à ce qu'il puisse, après son décollage vertical, recharger ses batteries en cours de route lorsqu'il vole dans une configuration semblable à celle d'un avion traditionnel. D'ailleurs Horizon Aircraft estime que son approche et sa technologie novatrices permettront au Cavorite X7 d'effectuer 98 % de sa mission dans une configuration à très faible traînée, comme un avion traditionnel. La société estime que voler la plupart du temps comme un avion normal est également plus sûr et rendra l'avion plus facile à certifier que d'autres conceptions eVTOL radicalement nouvelles. Après un atterrissage vertical et la fin d'une mission, Horizon Aircraft conçoit le Cavorite X7 de manière à ce qu'il puisse recharger ses batteries en moins de 30 minutes et être prêt pour sa prochaine mission.