Honeywell créé une nouvelle entité drones et mobilité aérienne urbaine

Mobilité aérienne et systèmes aériens sans pilote

Honeywell a formé une nouvelle unité d’affaires dédiée aux systèmes aériens sans pilote et de la mobilité aérienne urbaine (UAM). L’unité d’affaires des systèmes aériens sans pilote (UAS) poursuivra l’élan de Honeywell dans ces marchés émergents, en utilisant la technologie, les logiciels, les services et l’expertise de certification de Honeywell pour répondre aux besoins des clients sur ces marchés. « La mobilité aérienne urbaine et les systèmes aériens sans pilote joueront un rôle croissant dans l’avenir de l’aérospatiale, avec des applications potentielles dans les véhicules de taxi aérien urbain tout électriques, les drones hybrides-électriques sans pilote, les avions pilotés en option, les drones de livraison et tout ce qui se situe entre les deux. Honeywell a déjà contribué à de nombreux progrès technologiques sur ces marchés et est bien placé pour continuer à développer son portefeuille afin de répondre aux besoins des clients et d’aider à façonner l’avenir de l’aviation autonome et du transport urbain », a déclaré Mike Madsen, président et chef de la direction de Honeywell Aerospace.

Nouveaux produits

Dotée de ses propres ressources d’ingénierie et de vente, la nouvelle unité d’affaires de Honeywell développera de nouveaux produits et services nécessaires à ces marchés. Elle agira également comme un intégrateur de systèmes pour tous les produits et services Honeywell qui pourraient être utilisés dans cette industrie. Ces offres comprennent des systèmes d’aéronefs tels que l’avionique, la propulsion électrique et hybride-électrique et la gestion thermique, les services de vol tels que la gestion du trafic aérien sans pilote et les services d’opérations au sol tels que l’analyse prédictive de maintenance des aéronefs. Au-delà du développement technologique, cette activité sera un point de contact unique pour les concepteurs ou les exploitants d’avions innovants pour faire facilement affaire avec Honeywell.

« Nous assistons à l’aube d’une nouvelle ère dans le domaine de l’aviation, et Honeywell est à l’avant-garde », a déclaré Stéphane Fymat, vice-président et directeur général de l’entreprise nouvellement créée. « En formant cette nouvelle organisation, nous serons en mesure d’exploiter la puissance de nos ressources d’ingénierie et de notre savoir-faire pour transformer les taxis aériens urbains, la livraison de drones de colis et toutes les formes de vol autonome à partir d’une vision future en une réalité quotidienne. »

Logiciels, pilote automatique et algorithmes

La nouvelle organisation élargira encore le portefeuille croissant de solutions UAM de Honeywell et se concentrera fortement sur le développement de logiciels, ce qui favorisera le développement rapide et les essais de nouveaux produits, tels qu'un système de pilote automatique CDVE qui assure automatiquement la stabilité de l’avion même si le pilote "rend la main" pendant de longues périodes de temps, des algorithmes de détection et d'évitement qui permettront de faire voler un avion à l'écart du trafic venant en sens inverse, un logiciel d’intelligence artificielle qui suit les zones d’atterrissage pour des atterrissages verticaux précis à chaque fois.

Honeywell est l’un des principaux fournisseurs de systèmes pour les véhicules urbains de taxi aérien et de fret ainsi que d’autres types d’aéronefs, y compris l’avionique intégrée, les commandes de vol, la propulsion électrique et hybride-électrique, l’actionnement et les systèmes de contrôle environnemental de cabine. La société collabore activement avec d’autres leaders de l’industrie tels que Pipistrel, Vertical Aerospace, Volocopter et Jaunt Air Mobility. Au-delà de l’UAM, des discussions sont également en cours avec les clients poursuivant d’autres opérations aériennes sans pilote, telles que la livraison de colis de drones.