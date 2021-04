Hélène Moreau-Leroy aux commandes de Hutchinson

Une autre femme aux manettes

La filière aérospatiale continue de faire une place grandissante aux femmes. Dernier exemple en date : la nomination d'Hélène Moreau-Leroy à la présidence de Hutchinson. Cette ingénieure diplômée de l'INSA de Lyon et titulaire d'un MBA international de l'université de Nouvelle-Angleterre (Australie) a réalisé toute sa carrière dans l'industrie. D'abord chez Thomson et Alstom dans des fonctions de responsable de bureau d’étude, responsable production et achats à l’international.

Passage dans le groupe Safran

En 2003, elle rejoint la direction des achats du groupe Safran, puis intègre la filiale Safran Landing Systems où elle occupe diverses responsabilités jusqu’en 2013 : responsable du développement de la supply chain en pays émergents, directrice Business Unit Airbus et Programmes européens puis directrice des programmes. Hélène Moreau-Leroy rejoint le comité exécutif de Safran en 2013 et

dirige la société Safran Transmission Systems, avant de prendre en 2018 la direction du projet d’intégration de Zodiac Aerospace lors de son rachat par le groupe Safran.