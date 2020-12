Héli-Union signe pour deux Airbus H160

H160 : première vente civile en France

Airbus Helicopters vient d'accrocher son premier client civil en France pour le H160 : Héli-Union qui commande deux exemplaires fermes. Certifié EASA depuis l'été dernier, le H160 attend sa certification de type de la part de la FAA. Bien engagée, la procédure a néanmoins été perturbée par les conséquences de la pandémie de covid-19. Client historique d'Airbus Helicopters, Héli-Union exploite un parc de 40 hélicoptères dont une moitié associant Dauphin, H225 et H145. Héli-Union et Airbus Helicopters sont également associés sur le MCO des flottes de Cougar, Caracal et EC225 des Armées de Terre, de l'Air et de l'Espace.

Cinq H135 de plus en Autriche

Spécialité "airbusienne" par excellence, le dévoilement de contrats dans les 15 derniers jours de décembre de chaque année s'est poursuivi avec celui passé par l'opérateur autrichien ÖAMTC Air Rescue pour cinq H135 supplémentaires avec livraison du premier programmé pour le début de l'année 2022. ÖAMTC Air Rescue exploite déjà un parc conséquent de H135, soit 28 "machines" répartis sur 17 bases auxquelles s'ajoutent quatre autres pendant la saison d'hiver. L'année dernière, la flotte a réalisé plus de 20 000 missions d'évacuation médicale, soit une moyenne de 52 missions par jour.