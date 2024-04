Hermeus dévoile le Quarterhorse Mark I

Quarterhorse Mark I

Hermeus, la société qui vise à mettre en œuvre des avions hypersoniques, a dévoilé son premier appareil, baptisé Quarterhorse Mk 1. Ce démonstrateur technologique est le second de l'entreprise et devrait prendre son envol dans le courant de l'année, après Quarterhorse Mk 0 qui a achevé sa campagne d'essais en novembre 2023. Le Quarterhorse Mk 1 est un avion téléguidé sans équipage, propulsé par un moteur GE J85. Sa mission principale est de démontrer le décollage et l'atterrissage à grande vitesse, une capacité clé unique pour les futurs avions hypersoniques de la feuille de route de l'entreprise. Les essais en vol auront lieu sur la base aérienne d'Edwards, haut lieu des avions X (pour expérimentaux).

De la conception aux essais intégrés

Cette étape marque le passage de la phase de conception et de construction à la phase d'essais intégrés pour le Mk 1. Au cours des prochains mois, le véhicule subira une batterie de tests portant sur ses sous-systèmes, sa station au sol, ses opérations et ses facteurs humains, afin de le préparer aux essais en vol qui auront lieu plus tard dans l'année. "Le passage au programme d'essais intégrés est l'aboutissement d'un énorme travail d'équipe et un événement émotionnel important pour toute l'entreprise", a déclaré Don Kaderbek, vice-président de Hermeus chargé des essais. "Alors que nous entamons le voyage vers le premier vol, nous allons procéder à une évaluation complète des performances de l'avion tout en examinant l'efficacité de nos procédures d'essai, de notre culture de la sécurité et de la collaboration entre les équipes interdisciplinaires".

Retex des précédents essais

Chaque avion du programme Quarterhorse gagne progressivement en complexité, en s'appuyant sur les enseignements tirés des constructions précédentes. Cette approche permet de gérer les risques du programme sur plusieurs véhicules et d'accélérer la fourniture de produits et de services aux clients d'Hermeus. "L'aspect le plus unique et le plus important de notre approche du développement d'un avion hypersonique est notre rythme d'itération - concevoir, construire et faire voler un avion en moins d'un an, chaque année", a déclaré AJ Piplica, PDG et cofondateur d'Hermeus. "C'est un rythme que l'on n'a pas vu dans le monde de l'aéronautique depuis un demi-siècle. Cette approche a fait ses preuves en apportant des améliorations massives aux capacités des fusées, des satellites et des petits drones. Nous apportons maintenant cette puissance de la vitesse d'itération aux avions. C'est une capacité qui est absolument nécessaire pour relever les défis de l'opérationnalisation des avions hypersoniques.

J85 avant le F100

Outre la présentation de l'avion, Hermeus a également fait part de ses projets pour la prochaine version du Quarterhorse - Mk 2 - qui sera équipée du moteur Pratt & Whitney F100 et volera à des vitesses supersoniques l'année prochaine. "Pendant un peu plus de 50 ans, le F100 a propulsé les F-15 et F-16 avec une fiabilité inégalée dans l'industrie. Aujourd'hui, il entre dans une nouvelle ère de l'aviation", a déclaré Josh Goodman, directeur principal du programme F100 chez Pratt & Whitney. "Du J58 équipant le SR-71 au F119 du F-22 en passant par le F135 du F-35, Pratt & Whitney a une longue histoire de construction de moteurs d'avant-garde, et cela ne fera que se poursuivre à mesure que nous renforçons notre partenariat avec Hermeus. Voir un nouvel avion piloter le F100 en mode supersonique l'année prochaine ne sera rien de moins qu'extraordinaire".