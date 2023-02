Hensoldt et Fraunhofer travaillent ensemble sur un radar de surveillance spatiale

GESTRA a été développé par l'Institut Fraunhofer pour le compte de l'Agence spatiale allemande

Hensoldt scelle une coopération avec l'Institut Fraunhofer pour la physique des hautes fréquences et la technologie des radars FHR dans le but de transformer le démonstrateur technologique GESTRA (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar) en un système prêt pour la production en série et déployable opérationnellement appelé Custodian. À cette fin, Hensoldt a acquis les licences nécessaires auprès de la Fraunhofer-Gesellschaft et a conclu un accord de coopération. Le prototype a été développé au Centre aérospatial allemand (DLR) par l'Institut Fraunhofer de physique des hautes fréquences et de technologie des radars FHR pour le compte de l'Agence spatiale allemande.

Le radar est actuellement en service sur la zone d'entraînement du site de Schmidtenhöhe, près de Coblence

Le radar est actuellement en service sur la zone d'entraînement du site de Schmidtenhöhe, près de Coblence, où il fournit une première preuve de performance. Un autre élément du contrat DLR est, entre autres, la commercialisation de la technologie par un partenaire industriel approprié. Suite à un appel d'offres international, Fraunhofer a attribué les droits de production en série au spécialiste des radars Hensoldt Sensors GmbH, basé à Ulm. Les deux entreprises ont signé un contrat de licence correspondant le 12 janvier 2023. "Ce projet est un phare de la capacité allemande, fondé sur une coopération étroite entre la recherche de pointe et une entreprise de haute technologie. Il permet à l'Allemagne de se doter d'une importante capacité nationale dans le domaine d'une technologie clé, tout en apportant une contribution précieuse aux partenariats internationaux", a déclaré Peter Schlote, membre du comité exécutif de Hensoldt et chef de la division Radar.

Le but est de détecter et de suivre les débris spatiaux, qui constituent de plus en plus une menace pour les satellites

"Sur la base de la technologie GESTRA, un réseau mondial de systèmes radar au sol peut être établi pour surveiller l'espace proche de la Terre. L'objectif est de détecter et de suivre les débris spatiaux, qui constituent de plus en plus une menace pour les voyages dans l'espace ainsi que pour le déploiement et le fonctionnement des satellites", a ajouté le professeur Peter Knott, directeur de l'institut Fraunhofer FHR. L'équipe du Fraunhofer FHR et de Hensoldt attend avec impatience l'annonce de l'intention des clients potentiels d'attribuer des contrats. Les forces armées allemandes font l'objet d'une attention particulière : "On sait que la Bundeswehr allemande a l'intention d'acquérir une technologie de capteurs indépendants pour la reconnaissance spatiale", a déclaré Peter Schlote. "Sachant pertinemment que les forces armées allemandes ont des exigences élevées, les spécialistes du Space Command seraient notre premier choix en tant que partenaire."

Amener la technologie à une utilisation opérationnelle avec la Bundeswehr

"Amener la technologie de pointe développée au Fraunhofer FHR à une utilisation opérationnelle avec la Bundeswehr en collaboration avec des partenaires industriels est l'une de nos tâches inhérentes", a déclaré le professeur Knott. "GESTRA joue un rôle particulier à cet égard pour nous, car il s'agit de l'un des plus grands projets de développement de notre histoire à Wachtberg." Hensoldt, Fraunhofer FHR et l'Agence spatiale allemande ont créé un comité de coordination pour soutenir la commercialisation de la technologie Custodian, qui sert également de plateforme pour les activités conjointes visant à construire un réseau radar international. Un accord de coopération entre Hensoldt et Fraunhofer FHR garantit que les développements futurs de la technologie pourront également être intégrés au système en tant qu'améliorations de capacité.