Helsing dévoile son UCAV, le CA-1 Europa

CA-1 Europa

Helsing, qui a acquis en juin 2025 le constructeur aéronautique Grob, vient de dévoiler son drone de combat autonome, le CA-1 Europa, drone de combat autonome (UCAV), sous forme d'une maquette à l’échelle 1 de l'appareil, présentée dans les locaux de sa filiale Grob Aircraft. La version de série, dont le développement est mené avec des partenaires clés de l'écosystème aérospatial européen, devrait être opérationnelle d'ici quatre ans.

Centaur et essais sur Gripen E

Ces quatre dernières années ont permis à Helsing d’accumuler une certaine expérience dans les systèmes aériens futurs. Helsing a notamment mis au point divers algorithmes d'IA pour la supériorité aérienne, dont Centaur, soit l’IA pour le combat aérien autonome. Ce système a été précédemment testé les 28 mai et 3 juin 2025 au-dessus de la mer Baltique avec vols d’essai, lesquels ont permis de déléguer à Centaur le contrôle d’un avion de combat de série Gripen E, afin d’exécuter des scenarios complets de combat aérien BVR. des capacités collaboratives pour les plateformes de combat, pilotées et dronisées.

Quatre tonnes au décollage

CA-1 Europa conjugue les performances de l’agent IA Centaur d’Helsing, avec le savoir-faire de Grob en matière de conception et de fabrication d'aéronefs. Pour la production de ce nouveau système de combat, Helsing s'associe à des acteurs majeurs de l'écosystème industriel européen . Le développement, la fabrication et les essais de CA-1 Europa sont colocalisés chez Grob Aircraft. Côté dimensions, le CA-1 se caractérise par une envergure de 10 m pour une longueur de 11 m. Le drone aura une masse maximale de 4 tonnes au décollage et évoluera dans le domaine de vitesses haut subsonique.

C2 et frappes en profondeur

Pensé comme un système autonome et polyvalent, CA-1 Europa sera optimisé pour répondre aux exigences d'une approche de « masse intelligente ». La plateforme se compose d'une cellule fabriquée en série, de charges utiles aux coûts maitrisés, et d‘un système d’exploitation (Mission OS) de référence mondiale pour l’exécution autonome de missions complexes, seul ou en essaim. Son Mission OS ouvert confèrera au CA-1 Europa une flexibilité pour l'intégration de capteurs, de dispositifs d‘autodéfense, d'effecteurs et d’applicatifs tiers. Helsing fournira également un système de Commandement et de Contrôle (C2) destiné à assister les opérateurs dans la planification, le contrôle et la surveillance des ressources lors de missions autonomes complexes. CA-1 Europa sera également capable de mener des frappes de précision dans la profondeur.

