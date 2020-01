Heli-Expo 2020 : Les gardes frontières américains reprennent 16 H125

Les gardes frontières des Etats-Unis ont décidé de renforcer leur parc d'Airbus Helicopters en prenant 16 H125 supplémentaires pour livraison à partir de la fin de cette année. L'annonce a été faite par Airbus Helicopters pendant le salon Heli-Expo 2020. Les gardes frontières des Etats-Unis ont d'ores et déjà réceptionné plus de 100 Airbus Helicopters H125 et H120. Les appareils sont opérés pour la surveillance des frontières, la lutte contre le trafic de drogue ainsi que pour des missions de recherche et de sauvetage. Les H125 d'Airbus Helicopters seront équipés de systèmes de détection à infra-rouge, de caméras à vision thermique nocturne, de lunettes de vision nocturne et de haut-parleurs. Les H125 seront assemblés sur le site d'Airbus Helicopters à Colombus aux Etats-Unis.