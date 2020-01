Heli-Expo 2020 : Airbus finit avec plus de 40 ventes

Salon Heli-Expo 2020 bien rempli pour Airbus Helicopters qui engrange au total plus de quarante ventes d'hélicoptères H125, H135 et H145. L'opérateur allemand DRF Luftrettung, l'un des plus gros acteurs européens du secteur des évacuations médicales a signé pour 15 H145 et trois H135. S'ajoute le retrofit de 20 H145 déjà en flotte avec des rotors à cinq pales, hérités des travaux sur le programme Blue Copter. DRF Luftrettung opère un parc de plus de 50 machines Airbus Helicopters au départ de 35 bases réparties notamment en Allemagne et en Autriche. De leur côté, les gardes frontières des Etats-Unis ont repris 16 H125 supplémentaires tandis que Metro Aviation signait pour un nouveau lot de 12 H145e. De même, Ascent Helicopters, spécialisé dans le travail aérien a acquis un troisième H125 et pour la première fois de son histoire la Nasa est devenue cliente d'Airbus Helicopters avec une commande pour trois H145. Enfin, l'opérateur suédois Svensk Luftambulans a commandé trois H145 supplémentaires tandis que ses H145 en flotte seront également rétrofités avec des rotors à cinq pales.