Heli-Expo 2020 : Airbus ajoute 250 hélicoptères à sa gamme de services HCare

La flotte Airbus Helicopters couverte par la gamme de services de soutien et de maintenance HCare vient de s'arrondir de 250 hélicoptères avec les contrats signés pendant le salon mondial de l'hélicoptère Heli-Expo 2020. La gamme HCare d'Airbus Helicopters comprend trois niveaux de services : Easy, service de catalogue sur demande; Smart et ses quatre options de services à l'heure; et Infinite qui comporte un engagement de pleine disponibilité des appareils couverts par le contrat. Les opérateurs Papillon (21 H130) et Heliportugal (9 H125) ont pris l'option HCare Smart tandis que DRF Luftrettung a renouvelé son contrat Smart pour une durée de huit ans et portant sur un parc de 60 Airbus Helicopters. Désormais, 19 % de la flotte mondiale d'Airbus sont couverts par des contrats HCare, ce qui représente 2 250 hélicoptères.