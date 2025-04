Heart Aerospace déménage en Californie

Déménagement en Californie pour Heart Aerospace

Le constructeur aéronautique suédois d'avions hybrides Heart Aerospace a annoncé le transfert de son siège social de Göteborg, en Suède, à Los Angeles, en Californie. Cette décision stratégique vise à renforcer le développement des produits de l'entreprise aux États-Unis, les prochains vols expérimentaux du prototype Heart X1 et du futur prototype et du futur prototype Heart X2.

Un premier vol du X1 en 2025

Prévu pour un premier vol en 2025, le X1 marque une étape importante dans le parcours d'innovation de Heart, ouvrant la voie au X2. « Notre installation à Los Angeles marque un nouveau chapitre dans le parcours de Heart Aerospace - un chapitre qui met l'accent sur le développement itératif et une l'intégration verticale », a déclaré Anders Forslund, cofondateur et PDG de de Heart Aerospace.

L'hybride-électrique développé en interne

« Pour le X2, nous développons des technologies clés telles que batteries, les systèmes d'actionnement, les logiciels et le matériel hybride-électrique en interne. Cette approche nous permet d'affiner et d'améliorer nos systèmes en permanence, comme nous l'avons fait jusqu'à présent avec le prototype X1, qui a fait l'objet d'essais intensifs et de mises à jour majeures de la conception depuis son lancement initial en 2024 », ajoute Anders Forslund.

Un investissement de 40M$

Cette transition s'appuie sur une forte dynamique financière, avec notamment un cycle de financement de série B réussi de 107 millions de dollars en 2024 et un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars récemment obtenu. Dans le cadre de cette transition et pour mieux concentrer ses ressources, Heart a décidé de fermer ses ses activités en Suède afin de permettre à l'équipe basée aux États-Unis de s'agrandir.

Opportunités américaines

« Nous sommes profondément reconnaissants à notre équipe suédoise d'avoir participé à ce chapitre de l'aventure de Heart et pour tout le soutien que nous avons reçu en Suède », a déclaré Anders Forslund. « Cependant, comme nos clients, nos partenaires et nos investisseurs sont de plus en plus basés aux États-Unis. Nous voyons de plus en plus d'opportunités à concentrer nos ressources là-bas. En consolidant nos à Los Angeles, nous pouvons accélérer le développement, renforcer la collaboration et mieux positionner Heart Aerospace pour l'avenir », explique Anders Forslund.