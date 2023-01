Heart Aerospace choisit Siemens Xcelerator pour son futur avion électrique

Heart Aerospace a pris la solution Capital™ du portefeuille de logiciels et de services Siemens Xcelerator

Siemens Digital Industries Software annonce que le constructeur suédois d’avions électriques Heart Aerospace a choisi la solution Capital™ du portefeuille de logiciels et de services Siemens Xcelerator pour faciliter la conception, le développement et la certification de ses avions électriques à zéro émission. Capital facilitera la conception et le support technique des systèmes électriques et électroniques (E/E), ce qui permettra à Heart Aerospace de mieux répondre aux attentes du marché en matière de performances et aux exigences réglementaires liées à la certification commerciale.

Parvenir plus vite à la conformité réglementaire

Dans le cadre de l’électrification poussée de ces aéronefs, Heart Aerospace doit maîtriser la complexité de leur système d’interconnexion du câblage électrique (EWIS, Electrical Wiring Interconnect System) et s’assurer de la conformité de tous leurs systèmes électriques. Le puissant module de conformité de Capital peut aider l’avionneur à tirer parti de l’automatisation et de la continuité des données numériques pour parvenir plus vite à la conformité réglementaire. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Heart Aerospace a choisi le logiciel Capital de Siemens.

Aider Heart Aerospace à accélérer la conception de son avion

« En adoptant la solution Capital du portefeuille Siemens Xcelerator, Heart Aerospace bénéficie dès le départ de l’avantage inhérent au développement numérique de systèmes E/E\ », déclare Anthony Nicoli, directeur principal de la division Aéronautique et Défense chez Siemens Digital Industries Software. « Pour être concurrentiel sur le marché du transport aérien, un avion électrique doit atteindre des objectifs de performance élevés tout en utilisant des systèmes E/E entièrement certifiés, optimisés en termes de puissance et de poids. Siemens est enthousiaste à l’idée d’aider Heart Aerospace à accélérer la conception de son avion tout en répondant aux exigences de performance et de certification. »

L’amélioration du flux de travail permet de se concentrer sur l’ingénierie et non sur l’outil

« En tant que jeune entreprise développant un nouveau projet, Heart Aerospace a décidé d’adopter la solution Capital car c’est le seul outil que nous avons évalué qui permet de créer des livrables de systèmes électriques et avioniques et qui les fait progresser de façon transparente dans le processus jusque dans les produits physiques de l’EWIS pour chaque phase de développement », explique John Rader, ingénieur et chef de section EWIS chez Heart Aerospace. « L’amélioration du flux de travail – et particulièrement le fait que la gestion des configurations dans Capital est à la fois robuste et intuitive – permet de se concentrer sur l’ingénierie et non sur l’outil. Si l’on ajoute à cela les modèles d’analyse supplémentaires sophistiqués, tels que le calcul des chutes de tension, et l’excellente assistance technique, on comprend aisément pourquoi Heart Aerospace est convaincu d’avoir fait le meilleur choix. »