Hausse des investissements de défense de l'OTAN

Une tendance en hausse continue. Ainsi, 2019 représente la cinquième année de hausse consécutive de dépenses de défense des alliés. Une progression qui devrait permettre d'atteindre 400 Md$ en 2024, estime le secrétaire général Jens Stoltenberg. En parallèle, cette augmentation continue de s'accompagner d'un respect de plus en plus répandu de l'objectif des 2%. En 2019, ce sont ainsi 9 Etats membres de l'OTAN qui ont investi 2% ou plus de leur PIB dans leur défense. « Les alliés investissent également des milliards dans de nouvelles capacités et contribuent ainsi activement aux déploiements de l'OTAN à travers le monde », a déclaré Jens Stoltenberg.