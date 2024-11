Hausse de 3,7% du chiffre d'affaires trimestriel d'Air France-KLM

GROUPE ADP : des horizons à partager

A la suite de la décision de la ville de Paris de réduire le terrain d’assiette de l’héliport Paris-Issy les Moulineaux – Valérie André, la recon guration et le réaménagement de ce dernier sont nécessaires pour favoriser l’accueil des opérateurs et passagers dans les conditions optimales de sécurité et de qualité de services. Une procédure de sé- lection pour l’occupation de dépendances domaniales sur l’héliport est lancée et le dossier de consultation est à reti- rer avant le 04 décembre 2024, 23 h 59.